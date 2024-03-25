У Defense Express назвали час, за який ракета "Циркон" може долітати з Криму до Києва

Про це він повідомив у етері Еспресо

"Аналізуючи атаку на Київ сьогодні та 7 лютого ракетами "Циркон", варто зауважити, що цей тип ракет дуже небезпечний, оскільки, вони мають дуже високу швидкість. Сьогодні ці ракети запускались з окупованого Криму і час підльоту вимірюється у хвилинах. Тобто, якщо запускати ці ракети з Криму, то до Києва вони долітають за 7-10 хвилин. Окрім цього, пуск цієї ракети не можна спрогнозувати завчасно, на відміну від тих же "кинджалів". Оскільки, з "кинджалами" все зрозуміло, коли з аеродромів злітають Міг-31 - носії цих ракет. З "Цирконами" інша ситуація. Ці ракети можуть бути зафіксовані лише після пусків", - пояснив Рябих.

Експерт зауважив, що часто застосовувати ракети “Циркон” противник не може

"Ракета "Циркон" має меншу вагу бойової частини, ніж "Кинджал". Щонайменше вдвічі. За попередніми оцінками вага бойової частини "Циркону" становить від 200 до 300 кг. Втім, варто наголосити, що подібні удари не можуть бути частими на цьому етапі війни. Оскільки наразі ці ракети навряд чи пішли в серійне виробництво. Зараз росіяни виробляють ці ракети в експериментальному виді", - додав він.