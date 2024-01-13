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Війна з Росією: хроніка
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Ексклюзив

Путін може під час війни з Україною завдати удар по країні НАТО, - Чалий

13 січня, 2024 субота
14:15
Війна з Росією Володимир Путін

Валерій Чалий, український дипломат, надзвичайний і повноважний посол України у США (2015-2019 рр.), в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському зазначив, що Захід недооцінює імовірність удару Росії по країні НАТО

Таку думку він висловив у етері Еспресо.

"Скажу ключову річ: я впевнений, що як тільки отак зависає ситуація в Україні, тобто динамічно, і постійно йде окопна війна, немає руху, а при цій ситуації у Росії в обороні стоїть 460 тис. на нашій території й вона закріплюється при тому, що у нас нема засобу деокупації. Вони концентруються на паралельному ударі по країнах НАТО. Не те, що кажуть, якщо Україна програє, то наступні країни НАТО. Ні, формула інша. Україна не програє, це розтягнеться. Україна виграє, все одно переможе, а удар по вас буде завданий. От у чому вони недооцінюють", - зауважив дипломат.

На його думку, Путін може під час війни з Україною завдати удар по країні НАТО.

"Я не стверджую і немає в мене якоїсь таємної інформації, але перший факт - були оперативні плани Росії атакувати Естонію. Це факт і я його можу підтвердити. І тільки волею долі так вийшло, що на нас вони пішли, а не на Естонію. Друге, подивіться - Естонія, Нарва. Скільки треба часу, щоб окупувати Нарву? У Нарві 89% живе росіян і тільки 5% естонців, там купа агентури ФСБ. Абсолютно реально, не маючи величезної переваги у живій силі, зайняти та протестувати, як НАТО буде реагувати на це. Вони ж зараз округ там створюють, перекидають дуже швидко сили, тому ясно, що у них руки чешуться туди ударити. Просто Україна зараз відволікає. Але, якщо ви переведете Україну в режим оборони, не будете надавати озброєння, тоді Путін вивільнить частину сил і здійснить провокацію там, щоб підняти ставки й потім торгуватися за рахунок України. От такий сценарій, я думаю, може бути", - резюмував Валерій Чалий.

  • Раніше стало відомо, що Німеччина розмістить у Литві найбільшу військову бригаду для стримування РФ. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус і литовський колега Арвідас Анушаускас підписали дорожню карту розміщення в Литві бригади бундесверу чисельністю близько 5 тис. військових з 2025 року. 
  •  Також прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що у 2025 році країна відправить війська до Латвії: це потрібно для стримування Росії від нападу
  • Крім того, Естонія розглядає можливість замінувати кордон із Росією, зокрема, встановити протипіхотні та протитанкові міни
Україна
Росія
Володимир Путін
Естонія
Валерій Чалий
ФСБ
НАТО
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