Путін може застосувати концепцію "вставай страна огромная" після "виборів" у РФ: полковник ЗСУ Черник про серйозну небезпеку для України
Після самопризначення на посту президента, Путін може застосувати певну концепцію до народу РФ, яка буде небезпечною для України
Таку думку висловив військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник у етері телеканалу "Еспресо".
"Як тільки Путін самопризначиться на пост президента РФ, він може оголосити концепцію "вставай страна огромная", це серйозна небезпека. У росіян є від 1,5 до 3 млн особового складу мобілізаційного ресурсу. Автоматами калашникова вміють користуватися практично усі дорослі чоловіки", - зауважив він.
Полковник ЗСУ розповів, у чому сьогодні проблематика противника на фронті, зокрема і на Запорізькому напрямку.
"Зараз більше ніж 1200 осіб на добу окупанти заміщати не можуть. ЗСУ, у свою чергу, знищують до 30 тис. ворогів на місяць. Роботине - великий прорублений плацдарм, який ми доволі успішно тримаємо. ЗСУ справляються із цим завданням. Окупанти будуть намагатися цю "оперативну яму" вирівнювати. На мій погляд, зараз вони не мають сил і засобів для того, щоб це зробити. Але знову ж таки, це допоки Путін не перепризначиться на посту президента", - повідомив він.
Путін має стратегічний план до виборів. Вихід на адміністративні кордони Донеччини і Луганщини, це персонально його наказ. Йому потрібна хоч якісь успіхи, а однієї Авдіївки недостатньо, каже Черник.
"Для противника і надалі стратегічним завдання залишається вийти на адміністративні кордони Донеччини і Луганщини. Але зараз все виглядає так, що ЗСУ з цим завданням впораються. Вони знищуть цей стратегічний задум до виборів Путіна. Якщо ми утримаємо ружебі, попри те, що росіяни перебувають у стані атакуючої сторони, це буде дуже серйозний іміджевий колапс у Путіна", - додав він.
- Російський диктатор Володимир Путін 8 грудня 2023 року оголосив про намір балотуватися у президенти Росії у 2024 році. "Вибори" є багатоденними й проходять у тому числі на ТОТ України.
- З 11 по 15 березня на тимчасово окупованій території Луганщини триває дострокове голосування за президента РФ, призначене для мешканців віддалених від так званих виборчих дільниць громад.
- 14 березня МЗС України закликало міжнародну спільноту не надсилати спостерігачів на "вибори" Путіна на ТОТ.
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