Путін може застосувати концепцію "вставай страна огромная" після "виборів" у РФ: полковник ЗСУ Черник про серйозну небезпеку для України

Таку думку висловив військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник у етері телеканалу "Еспресо".

"Як тільки Путін самопризначиться на пост президента РФ, він може оголосити концепцію "вставай страна огромная", це серйозна небезпека. У росіян є від 1,5 до 3 млн особового складу мобілізаційного ресурсу. Автоматами калашникова вміють користуватися практично усі дорослі чоловіки", - зауважив він.

Полковник ЗСУ розповів, у чому сьогодні проблематика противника на фронті, зокрема і на Запорізькому напрямку.

"Зараз більше ніж 1200 осіб на добу окупанти заміщати не можуть. ЗСУ, у свою чергу, знищують до 30 тис. ворогів на місяць. Роботине - великий прорублений плацдарм, який ми доволі успішно тримаємо. ЗСУ справляються із цим завданням. Окупанти будуть намагатися цю "оперативну яму" вирівнювати. На мій погляд, зараз вони не мають сил і засобів для того, щоб це зробити. Але знову ж таки, це допоки Путін не перепризначиться на посту президента", - повідомив він.

Путін має стратегічний план до виборів. Вихід на адміністративні кордони Донеччини і Луганщини, це персонально його наказ. Йому потрібна хоч якісь успіхи, а однієї Авдіївки недостатньо, каже Черник.

"Для противника і надалі стратегічним завдання залишається вийти на адміністративні кордони Донеччини і Луганщини. Але зараз все виглядає так, що ЗСУ з цим завданням впораються. Вони знищуть цей стратегічний задум до виборів Путіна. Якщо ми утримаємо ружебі, попри те, що росіяни перебувають у стані атакуючої сторони, це буде дуже серйозний іміджевий колапс у Путіна", - додав він.