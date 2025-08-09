Путін не відмовиться від основної мети: нардеп Мережко про інсайди щодо зупинки війни через визнання частини територій за РФ
Російського диктатора не цікавить захоплення, окупація частини території України. Його це може цікавити лише як плацдарм для подальшого наступу
Про це в ефірі Еспресо сказав народний депутат України, голова комітету ВР з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко.
"Якщо говорити про так звану велику стратегію Путіна, то очевидно, що його не цікавить захоплення, окупація частини території України. Його це може цікавити лише як плацдарм для подальшого наступу", - заявив нардеп.
На думку Мережка, Путін не відмовляється від своєї основної мети - знищення України, підпорядкування і далі використання України - території та потенціалу для встановлення гегемонії в Європі.
"Тобто це його основна мета. Відновлення не тільки Радянської імперії, а відновлення також російської гегемонії в Європі. Тобто це його геостратегічна мета", - сказав він.
На його думку, в Європі це дуже добре розуміють.
"Тому, дійсно, він не може задовольнитися тим, щоб тільки, наприклад, якщо навіть світ визнає цю окупацію, цю анексію цих територій, навіть тих, які він уже вписав у свою конституцію, - це абсолютно не зможе зупинити Путіна. Він буде продовжувати це робити", - додав Мережко.
Нардеп вважає, що російський диктатор каже про це зараз з однією провокаційною метою.
"Він розуміє, що це абсолютно нереально, щоб світ, тим паче Україна визнала цю анексію. І це він використовує як інструмент війни, як інструмент провокації для того, щоб підірвати стабільність всередині України і солідарність між Європою і Сполученими Штатами. Так само і солідарність всередині самої Європи", - підсумував очільник комітету ВР.
- 8 серпня Bloomberg і WSJ повідомляли, що американські та російські чиновники розглядають варіанти угоди, яка може завершити війну, але передбачає, що Росія збереже контроль над окупованими територіями України. Журналісти писали, що згідно з умовами, які висуває Путін, Україна має передати Росії весь східний Донбас і Крим, відвівши війська з Луганської та Донецької областей. За це Росія обіцяє припинити наступ на Херсонщині та Запоріжжі.
- Згодом німецьке видання Bild написало, що Путін і далі хоче захопити всю територію Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.2 Купівля 41.2Продаж 41.68
- EUR Купівля 47.97Продаж 48.62
- Актуальне
- Важливе