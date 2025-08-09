Путін не відмовиться від основної мети: нардеп Мережко про інсайди щодо зупинки війни через визнання частини територій за РФ

Про це в ефірі Еспресо сказав народний депутат України, голова комітету ВР з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко.

"Якщо говорити про так звану велику стратегію Путіна, то очевидно, що його не цікавить захоплення, окупація частини території України. Його це може цікавити лише як плацдарм для подальшого наступу", - заявив нардеп.

На думку Мережка, Путін не відмовляється від своєї основної мети - знищення України, підпорядкування і далі використання України - території та потенціалу для встановлення гегемонії в Європі.

"Тобто це його основна мета. Відновлення не тільки Радянської імперії, а відновлення також російської гегемонії в Європі. Тобто це його геостратегічна мета", - сказав він.

На його думку, в Європі це дуже добре розуміють.

"Тому, дійсно, він не може задовольнитися тим, щоб тільки, наприклад, якщо навіть світ визнає цю окупацію, цю анексію цих територій, навіть тих, які він уже вписав у свою конституцію, - це абсолютно не зможе зупинити Путіна. Він буде продовжувати це робити", - додав Мережко.

Нардеп вважає, що російський диктатор каже про це зараз з однією провокаційною метою.

"Він розуміє, що це абсолютно нереально, щоб світ, тим паче Україна визнала цю анексію. І це він використовує як інструмент війни, як інструмент провокації для того, щоб підірвати стабільність всередині України і солідарність між Європою і Сполученими Штатами. Так само і солідарність всередині самої Європи", - підсумував очільник комітету ВР.