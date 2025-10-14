Путін перед собою ставить дві мінімальні цілі для закінчення війни, - політолог Денисенко
Путін ставить перед собою дві мінімальні цілі для завершення війни, і без зовнішнього впливу він не зупиниться
Про це в ефірі Еспресо сказав доктор історичних наук, політолог Вадим Денисенко.
"Путін ставить перед собою дві мінімальні цілі для завершення війни. Перша - це повний контроль над Донбасом. Друга - це побудова так званого Чебурнета в РФ (російський інтернет, - ред.). І перше, і друге завдання для нього є надзвичайно складним. Але без зовнішнього впливу уявити собі, що Путін просто так почне завершувати війну, - неможливо", - наголосив Денисенко.
Політолог вважає, що Трамп наразі не має впливу на Путіна, окрім Tomahawk, які можуть зруйнувати російську нафтоекспортну інфраструктуру. Китай міг би зупинити війну, але зараз перебуває в ескалаційному процесі із США.
"Коли Китай підключиться до переговорного процесу щодо України - це питання зависло в повітрі, і ми не розуміємо, як далі розвиватимуться події. Уже зараз зрозуміло, що якихось швидких рішень по лінії США - Китай ми не побачимо.
Тому наразі говорити про те, що Путін готовий зупинити війну без зовнішнього впливу, - це обманювати самих себе. Водночас на сьогодні зовнішній вплив неможливий з різних причин, але передусім він упирається в переговори між США і Китаєм", - додав Денисенко.
- Дипломат Володимир Огризко зазначив, що у Кремлі побоюються не лише американських крилатих ракет Tomahawk, а й зміни ставлення Заходу до війни.
