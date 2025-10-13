У Кремлі бояться не тільки Tomahawk, - дипломат Огризко
У Кремлі побоюються не лише американських крилатих ракет Tomahawk, а й зміни ставлення Заходу до війни - з обережної підтримки України до можливої допомоги для перемоги
Про це в ефірі Еспресо сказав дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009), керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко.
"У Кремлі бояться, і мова йде не тільки про Tomahawk, а й про зміну позиції Заходу. Згадаємо, що адміністрація Байдена мала ключову ідею - не допустити краху України, але й не дозволити їй здобути перемогу. Сьогодні ж позиція Трампа змінюється: від підходу "ви повинні погодитися на капітуляцію й виконати вимоги Путіна" до визнання, що у Путіна ніяка економіка, а українці - хоробрі воїни, які борються так, як потрібно", - зауважив Огризко.
За словами дипломата, у Кремлі бояться не тільки Tomahawk, а й того, що позиція американців, а відповідно й європейців, змінилася. І якщо Трамп дасть нам хоча б один Tomahawk і ми продемонструємо його "на виставці передового досвіду", то завтра їх може бути вже десять, післязавтра - тридцять, а через місяць - сто. А потім якимсь дивом у нас можуть з'явитися ракети TAURUS - і не поодинокими поставками, а в десятках або навіть сотнях. А це означає, що об'єкти на території Росії, які досі функціонують і забезпечують воєнні потреби агресора, будуть знищені.
"Російська ППО, попри їхні заяви про відсутність аналогів, нещодавно в Москві пропустила подвійний удар. Ці дві атаки дронів фактично мали на меті перевірити, якою є реальна, справжня ППО Москви - і ця мета була досягнута.
Тепер ми прекрасно знаємо, куди, як і що потрібно запускати, щоб у Москві, в центрі цієї недоімперії, усвідомили: варто припиняти божевілля, бо далі буде гірше. Я вже не кажу про те, що російська ППО дірява по всій території.
Отже очевидно, що росіяни бояться такої перспективи, бо вона означає крах режиму та політичну й фізичну загибель тих, хто цей режим уособлює", - наголосив Огризко.
- Зустріч Дональда Трампа з Володимиром Зеленським може свідчити про готовність Трампа встановити довірливі відносини, але за умови виконання певних вимог.
- Полковник СБУ Роман Костенко зазначив, що заява Трампа про передачу Україні ракет Tomahawk стала останнім кроком, який суттєво піднімає ставки у протистоянні з Росією.
