Путін втрачає легітимність, потрібно створювати тіньову владу в Росії, - ексдепутат держдуми РФ Пономарьов

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Шлях до перемоги України простий - це постачання зброї, фінансова допомога, збільшення підтримки з боку Заходу, але ми бачимо певну втомленість у США та Європі. Наразі Україна має багато проблем з останнім пакетом допомоги від США. Саме тому потрібно ставити питання політичних змін в Росії. Президент Зеленський на Мюнхенській безпековій конференції відверто сказав, що не треба відмовлятися від ідеї повалення російської влади, не треба боятися цієї теми", - нагадав Пономарьов.

За словами російського опозиціонера, потрібно створювати нову російську владу тому, що Путін втрачає свою легітимність на так званих виборах, які відбудуться 17 березня 2024 року.

"Навіть за російським законодавством він припинить своє існування як президент Росії. Саме про це потрібно казати. Також потрібно давати відповіді й на інші питання: якщо Путін не є легітимним, то хто є? Потрібно створювати таку тіньову владу, яка буде зрозумілою для російських еліт та російського суспільства як альтернативна влада. Щоб люди могли зробити свідомий вибір", - наголосив Пономарьов.