Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Путін заявив, що іноземні війська в Україні стануть "законними цілями" для РФ

Путін заявив, що іноземні війська в Україні стануть "законними цілями" для РФ

Ксенія Золотова
5 вересня, 2025 п'ятниця
09:21
Війна з Росією Володимир Путін в етері "Росія 1"

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія "вважатиме законними цілями для ураження будь-які війська на території України"

Зміст

Про це повідомляє "РИА-Новости".

Водночас Путін заявив, що Москва "готова поважати гарантії безпеки", які нібито мають бути вироблені як для Росії, так і для України.

Путін також наголосив, що "після досягнення домовленостей про стійкий мир" перебування іноземних військових на українській території "не матиме сенсу". При цьому він визнав, що питання гарантій безпеки з Росією "на серйозному рівні поки ніхто не обговорював".

Російський лідер окремо зазначив, що якщо домовленості про довгостроковий мир все ж будуть досягнуті, Москва "виконуватиме їх у повному обсязі".

  • Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що "Путін запросив Зеленського до Москви поговорити, а не капітулювати".
Теги:
Новини
Україна
Росія
Володимир Путін
військові
переговори з РФ
гарантії безпеки
Читайте також:
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Автор Марина Клюєва
3 вересня, 2025 середа
Підтвердження того, що ЗСУ контратакують на багатьох напрямках, - Згурець про звільнення Новоекономічного та Удачного
російський диктатор Володимир Путін
Автор Ольга Бабишена
4 вересня, 2025 четвер
У ISW проаналізували, навіщо Путін запрошує Зеленського до Москви
Україна школа
Автор Марина Клюєва
4 вересня, 2025 четвер
Це порушує права на освіту та безпеку, - освітня омбудсменка Лещик про скандал, коли учнів у шортах не пускали до школи
