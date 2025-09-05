Путін заявив, що іноземні війська в Україні стануть "законними цілями" для РФ
Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія "вважатиме законними цілями для ураження будь-які війська на території України"
Про це повідомляє "РИА-Новости".
Водночас Путін заявив, що Москва "готова поважати гарантії безпеки", які нібито мають бути вироблені як для Росії, так і для України.
Путін також наголосив, що "після досягнення домовленостей про стійкий мир" перебування іноземних військових на українській території "не матиме сенсу". При цьому він визнав, що питання гарантій безпеки з Росією "на серйозному рівні поки ніхто не обговорював".
Російський лідер окремо зазначив, що якщо домовленості про довгостроковий мир все ж будуть досягнуті, Москва "виконуватиме їх у повному обсязі".
- Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що "Путін запросив Зеленського до Москви поговорити, а не капітулювати".
