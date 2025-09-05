Путін заявив, що іноземні війська в Україні стануть "законними цілями" для РФ

Про це повідомляє "РИА-Новости".

Водночас Путін заявив, що Москва "готова поважати гарантії безпеки", які нібито мають бути вироблені як для Росії, так і для України.

Путін також наголосив, що "після досягнення домовленостей про стійкий мир" перебування іноземних військових на українській території "не матиме сенсу". При цьому він визнав, що питання гарантій безпеки з Росією "на серйозному рівні поки ніхто не обговорював".

Російський лідер окремо зазначив, що якщо домовленості про довгостроковий мир все ж будуть досягнуті, Москва "виконуватиме їх у повному обсязі".