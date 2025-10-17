Путін змушений йти на конкретні кроки для зустрічі з Трампом у Будапешті, - Портников

Про це в етері Еспресо розповів журналіст Віталій Портников.

"Трамп погодиться поїхати до Будапешту тільки за умови, якщо американські та російські чиновники домовляться про якісь конкретні речі, які вони зможуть оголосити. Не так, як це було в Анкоріджі, коли вони вийшли й Трамп сказав, що домовленості немає. Ні, в цій ситуації Путіну доведеться йти на конкретні кроки, або інакше зустрічі не буде. А якщо не буде зустрічі, то тема постачання Україні ракет Tomahawk та іншої далекобійної зброї", - пояснив Портников.

За словами журналіста, дійсно ракети Tomahawk не можуть змінити хід бойових дій. Втім, по російських НПЗ можуть вивести ці обʼєкти з ладу на довгі роки.

"Тепер щодо ракет Tomahawk як тригер. Я вважаю, що Путін все ж таки має рацію. Ракети Tomahawk самі по собі не змінять ситуацію на полі бою. Тим більше ми не ж розуміємо навіть з яких установок їх будуть запускати. Втім, питання не тільки в цих ракетах, а в тому, що рішення США по наданню ракет Tomahawk відкриває дорогу до того, що Вашингтон та інші союзники по НАТО надали Україні зброю іншої якості, яка зможе діставати до Москви та інших цілей у Росії. Тобто, якщо ці ракети вдарять по НПЗ, то його за кілька тижнів не відремонтуєш. Це саме те, чого Путін хотів би запобігти - розвитку подій у напрямку такої ескалації. Адже, це поза сумнівом буде новим рівнем ескалації російсько-української війни", - додав він.