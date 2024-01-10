Радіус дії до 1500 км: Іран розробив для Росії новий "вибуховий" безпілотник, - Sky News

Про це повідомляє Sky News із посиланням на джерела.

"Shahed-107 був описаний як "вибуховий і розвідувальний" безпілотний літальний апарат, можливо, оснащений технологією для пошуку важливих бойових цілей, таких як британські та американські реактивні системи залпового вогню, які використовуються українськими силами", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що новий безпілотник Shahed-107 належить до сімейства безпілотних літальних апаратів Shahed-101 з V-подібним оперенням. Він має довжину близько 2,5 метрів і розмах крил у три метри. Його можна запускати з транспортного засобу та, за оцінками джерела, він матиме радіус дії до 1500 км.

Передбачається, що він буде оснащений трансмітером для передачі відео. Такі розвідувальні можливості означають, що безпілотник можна використовувати для ідентифікації цілей на лінії фронту України для ураження іншими БПЛА або системами озброєння.

"З вірогідної інформації здається, що Іран і Росія продовжили угоду про озброєння, і Росія незабаром очікує отримати високоточні ракетні системи "земля-земля", - також повідомили у джерелі.