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Радіус дії до 1500 км: Іран розробив для Росії новий "вибуховий" безпілотник, - Sky News

10 січня, 2024 середа
11:19
Війна з Росією Іранські дрони, БПЛА

Іран розробив новий ударний дрон Shahed-107 для війни Росії в Україні та, ймовірно, близький до того, щоб надати РФ ракети класу "земля-земля"

Про це повідомляє Sky News із посиланням на джерела.

"Shahed-107 був описаний як "вибуховий і розвідувальний" безпілотний літальний апарат, можливо, оснащений технологією для пошуку важливих бойових цілей, таких як британські та американські реактивні системи залпового вогню, які використовуються українськими силами", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що новий безпілотник Shahed-107 належить до сімейства безпілотних літальних апаратів Shahed-101 з V-подібним оперенням. Він має довжину близько 2,5 метрів і розмах крил у три метри. Його можна запускати з транспортного засобу та, за оцінками джерела, він матиме радіус дії до 1500 км.

Передбачається, що він буде оснащений трансмітером для передачі відео. Такі розвідувальні можливості означають, що безпілотник можна використовувати для ідентифікації цілей на лінії фронту України для ураження іншими БПЛА або системами озброєння.

"З вірогідної інформації здається, що Іран і Росія продовжили угоду про озброєння, і Росія незабаром очікує отримати високоточні ракетні системи "земля-земля", - також повідомили у джерелі.

  • Аналітик Defense Express Сергій Згурець вважає, що Росія, ймовірно, могла отримати обмежену кількість іранських реактивних БПЛА Shahed 238.
  • Військовий експерт, головний редактор Defence Express Олег Катков зазначив, що в мережі вже з'явилися фотографії нібито збитого Shahed-238, який оснащений реактивним двигуном.
Світ
Росія
зброя
російська армія
Іран
безпілотник
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