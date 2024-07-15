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Радянська практика: на ТОТ Луганщини росіяни завозять товари для продажу у поштові відділення

15 липня, 2024 понедiлок
08:15
Війна з Росією пошта росії

У населених пунктах тимчасово окупованої Луганської області росіяни вирішили повернути радянську практику - завозять товари різного призначення на продаж у поштові відділення

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Про це повідомляє очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

Зазначається, що такі "нововведення" окупантів вже торкнулися Білокуракиного, Новопскова та Марківки. За словами голови ОВА, ці населені пункти при окупаційному керівництві упевнено крокують у минуле.

Так, замість відкриття сучасних спеціалізованих магазинів у цих районних центрах росіяни впроваджують радянську практику, завозячи на продаж у поштові відділення і промислові, побутові і господарчі товари.

В ОВА додають, що місяць тому цей пілотний проєкт випробовували у Біловодську та вирішили поширити. Тож тепер за милом чи отрутою від гризунів місцеві крокують на пошту.

  • Нещодавно повідомлялося, що російські загарбники вщент зруйнували окуповану у 2022 році Попасну та навколишні населені пункти Луганської області. За понад два роки там не проводилося жодних відновлювальних робіт.

Теги:
Суспільство
Луганщина
окуповані території
окупанти
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