Радянська практика: на ТОТ Луганщини росіяни завозять товари для продажу у поштові відділення

Про це повідомляє очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

Зазначається, що такі "нововведення" окупантів вже торкнулися Білокуракиного, Новопскова та Марківки. За словами голови ОВА, ці населені пункти при окупаційному керівництві упевнено крокують у минуле.

Так, замість відкриття сучасних спеціалізованих магазинів у цих районних центрах росіяни впроваджують радянську практику, завозячи на продаж у поштові відділення і промислові, побутові і господарчі товари.

В ОВА додають, що місяць тому цей пілотний проєкт випробовували у Біловодську та вирішили поширити. Тож тепер за милом чи отрутою від гризунів місцеві крокують на пошту.