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Головна Війна з Росією Раджу змінити формулювання, - правозахисниця Денісова про законопроєкт, який забороняє мобілізувати раніше визнаних обмежено придатними віком 18-25 років
Ексклюзив

Раджу змінити формулювання, - правозахисниця Денісова про законопроєкт, який забороняє мобілізувати раніше визнаних обмежено придатними віком 18-25 років

Марина Клюєва
5 вересня, 2024 четвер
12:38
Війна з Росією військовий квиток, мобілізація

Правозахисниця, очільниця Українського центру захисту прав людини Людмила Денісова прокоментувала неточності у формулюваннях у законопроєкті, який забороняє мобілізувати раніше визнаних обмежено придатними віком 18-25 років

Зміст

Про це вона розповіла у етері Еспресо. 

"Я б хотіла порадити народним депутатам, як юрист-практик із досвіду виконання цих законів, які вони приймають, трішки змінити формулювання. Ну наприклад, у законі дві норми. Одна норма говорить про те, що ті, хто був визнаний непридатними у мирний час, або обмежено придатні у воєнний час, не можуть бути мобілізовані. А ті, хто вже мобілізовані, вони служать, вони можуть бути звільнені. Що таке "можуть бути звільнені"? А можуть не бути звільнені? Тобто хто це буде вирішувати, таке трактування може бути не на користь того військовослужбовця, який не прийме рішення продовжувати службу", - сказала вона.

Людмила Денісова зауважила, що законопроєкт лише тимчасово вирішує проблему.

"Цей законопроєкт тимчасово вирішує проблему окремої категорії громадян. Все-таки закони мають на меті встановлювати загальнообов’язкові норми. Якщо, наприклад, у нас зараз вже закон про військовий обов’язок і військову службу, ч.5, ст.23 передбачає, що не можуть бути мобілізовані до 25 років по закону про мобілізацію ті, які пройшли базову загальну військову підготовку, але зараз ця норма не діє для строковиків. Тому що та базова військова загально підготовка буде введена тільки в січні 25-го року, чому відразу не вирішити питання по всіх категоріях, які є військовозобов’язаними, але не досягли 25 років. Тобто відразу вирішити проблеми, а не потім знову повертатися до цього питання, наприклад, в січні, коли вже буде норма діяти, а можливостей у людини не буде, щоб вона не була призвана", - зазначила правозахисниця. 

  • 5 серпня повідомлялося, що Комітет із питань національної безпеки, оборони і розвідки рекомендував Верховній Раді до розгляду законопроєкт, який забороняє мобілізувати раніше визнаних обмежено придатними віком 18-25 років.
Теги:
Суспільство
Україна
військові
ЗСУ
мобілізація
Військові новини
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