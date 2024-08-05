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Ексклюзив

До ВР подали законопроєкт, який забороняє мобілізувати раніше визнаних обмежено придатними віком 18-25 років, - нардеп Костенко

Марина Клюєва
5 серпня, 2024 понедiлок
18:56
Суспільство військовий квиток, мобілізація

Комітет з питань національної безпеки оборони і розвідки рекомендував Верховній Раді до розгляду законопроєкт, який забороняє мобілізувати раніше визнаних обмежено придатними віком 18-25 років

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Таку думку висловив народний депутат, секретар Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

"У нас за законом є дві категорії людей: це військовозобов’язані і призовники. І от у нас люди, які не служили в армії, які не закінчували військову кафедру і мають вік від 18 до 25 років, вони є призовниками, от призовників у нас заборонено призивати, категорію призовники. От 18 - 25 - їх ніхто не чіпає, і вони по факту не мобілізуються, можуть тільки за власним бажанням... зараз держава їм дала право це робити, скажімо так, по власному бажанню. Що стосується питання, про яке ви говорите, це історія, і вона була в законі справедливо/несправедливо, питання в тому, що так було ще до прийняття закону про мобілізацію", - розповів Роман Костенко. 

Він зазначив, що до 2022 року людей, які були непридатні автоматично зараховували до обмежено придатних для служби у воєнний час.

"Це категорія людей, які були визнані непридатними до строкової служби, тобто люди ще до 22 року, вони були непридатні через хворобу служити строкову, але автоматично ставали обмежено придатними до служби у воєнний час, тобто зараз вони обмежено придатні, і коли цих людей визнавали непридатними і давали їм документ, який про це свідчив, військовий квиток, вони автоматично зараховувалися до резерву, як обмежено придатні у військовий час, оскільки у нас зараз військовий час, то вони автоматично підлягають призову", - каже нардеп.

5 серпня Комітет з питань національної безпеки оборони і розвідки рекомендував ВР прийняти закнопроєкт, який має вирішити це питання.

"І у нас виходить така історія, що ті, хто призовники, вони призиваються, ті, хто здоровий, але ці обмежено придатні, їх мали право призивати, так от зараз напрацьований законопроєкт у Верховній Раді, який забороняє вже на законодавчому рівні їх призивати, оцю саме категорію обмежено придатних і більше того, дає право тим, хто все-таки був призваний до цього прийняття рішення мати право на звільнення. Тому от цей законопроєкт, сьогодні був комітет буквально за час до нашого ефіру ми провели, і комітет з питань національної безпеки оборони і розвідки рекомендував Верховній Раді прийняти цей законопроєкт за основу і в цілому, щоб швидше вирішити це питання", - пояснив Костенко.

За його словами, цю рекомендацію вже взяли до уваги у Генштабі ЗСУ.

"Більше того, ми зустрічались із представниками Генерального штабу десь тиждень чи півтора назад, вони нас запевняли також, що ця категорія, дана усна команда таку категорію, знаючи, що буде законопроєк, таку категорію не призивати, і з нею не працювати, тобто їх поки що не трогати, щоб потім їх назад не демобілізувати", - каже нардеп.

Він зазначив, що усі законопроєкти винесуть на розгляд до Верховної Ради після 20 серпня, коли почнуться засідання. Костенко вважає, що проєкт підтримають.

"Він дуже короткий законопроєкт, він по факту про справедливість, і на то наголошують, тим більше, що як раз на останньому засіданні конституційною більшістю верховна рада проголосувала доручити комітету саме нашому з питань нацбезпеки розглянути, тому ми його розглянули і я думаю, що найближчим часом, тільки Верховна Рада повернуться до засідань, він буде проголосований, це мій прогноз", - додав секретар комітету.

  • 2 квітня президент України Володимир Зеленський підписав закон, який зменшує призовний вік у державі з 27 років до 25.
  • Президент України Володимир Зеленський пояснив, чому в державі знизили призовний вік з 27 до 25 років. За його словами, на фронті потрібні молоді бійці, адже вони орієнтуються в технологіях та мають краший фізичний стан.
  • 20 червня Роман Костенко, народний депутат України, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ, зазначив, що закон дозволяє призивати людей віком до 25 років, якщо вони набули статус військовозобов'язаного, тобто проходили строкову службу або навчання на військовій кафедрі.
Теги:
Україна
Верховна Рада
військові
ЗСУ
мобілізація
Війна з Росією
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