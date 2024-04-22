Нове покоління розуміється на технологіях: Зеленський пояснив зниження призовного віку в Україні

Про це він сказав у інтерв’ю французькому журналісту Х’юго Декрипту.

"Потрібно готувати бригади, які прийдуть на заміну тих бригад, які вже два роки стоять на фронті. Щоб це зробити, щоб це була адекватна заміна, людям потрібно тренуватися і бути в серйозному фізичному стані. При всій повазі до наших воїнів, але ми говоримо про те, що є різниця між 25-ти річним воїном та 50-ти річним воїном", - розповів Зеленський.

Український лідер також зазначив, що на різних напрямках для захисників існують різні виклики й різні технології.

Водночас президент наголосив, молодші люди краще й набагато швидше орієнтуються в технологіях, які використовуються у війні.

"У будь-якому випадку, ми повинні розуміти, що нове покоління воно орієнтується в технологіях. Вони на цьому розуміються, вони це все своїми руками й створили. Їхній мозок це створив", - підкреслив Зеленський.