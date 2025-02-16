Ракети, авіабомби й ударні дрони: росіяни за тиждень випустили по Україні понад 2100 повітряних цілей

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Так, за його словами, цього тижня росіяни випустили по українських містах і селах майже 1220 авіабомб, понад 850 ударних дронів і більш ніж 40 ракет різних типів.

"Росії в її нинішньому стані потрібна війна, щоб утримати владу, і вона підтверджує бажання далі воювати, щоденно обстрілюючи Україну. Україна захищається, ми стоїмо та б’ємося завдяки мужності наших воїнів і підтримці партнерів, та нам потрібно більше ППО для захисту життів людей", - наголосив Зеленський.

