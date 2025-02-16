Протягом тижня Сили ППО збили у небі над Україною 852 засоби повітряного нападу противника
Ракети, авіабомби й ударні дрони: росіяни за тиждень випустили по Україні понад 2100 повітряних цілей
Упродовж тижня російські окупаційні війська запустили для атак по території України понад 2100 авіаційних бомб, ударних дронів і ракет різних типів
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Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
Так, за його словами, цього тижня росіяни випустили по українських містах і селах майже 1220 авіабомб, понад 850 ударних дронів і більш ніж 40 ракет різних типів.
"Росії в її нинішньому стані потрібна війна, щоб утримати владу, і вона підтверджує бажання далі воювати, щоденно обстрілюючи Україну. Україна захищається, ми стоїмо та б’ємося завдяки мужності наших воїнів і підтримці партнерів, та нам потрібно більше ППО для захисту життів людей", - наголосив Зеленський.
Він підкреслив, що Європа та світ мають бути більш захищеними від такого зла, готовими до нього. Президент переконаний, що спільною сильною зовнішньою політикою й тиском на Путіна, котрий розпочав війну і тепер масштабує її світом, вдасться закінчити цю війну справедливим і надійним миром.
- У ніч на 16 лютого росіяни запустили по Україні 143 дрони різних типів. Сили оборони України знищили 95 ворожих ударних безпілотників, ще 46 - не досягли цілей й були локаційно втрачені.
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