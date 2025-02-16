Сили оборони збили 95 зі 143 "шахедів", 46 безпілотників були локаційно втрачені
У ніч на 16 лютого Сили оборони України знищили 95 ударних безпілотників типу Shahed, ще 46 - не досягли цілей й були локаційно втрачені
Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.
У ніч на 16 лютого 2025 року (із 21:00 15 лютого) противник атакував 143 ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Брянськ, Шаталово — РФ. та двома балістичними ракетами (по Одещині) із окупованого Криму.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Станом на 9:00 підтверджено збиття 95 "шахедів" та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Житомирській, Хмельницькій, Дніпропетровській та Миколаївській областях.
Також 46 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
- Ввечері суботи, 15 лютого, російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники по території України. Дрони рухались з Київщини на захід й з Дніпропетровщини - на південь. У Миколаєві працювала ППО, унаслідок падіння уламків було пошкоджено 5 багатоквартирних будинків, поранено людину.
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