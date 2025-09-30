Ракети Tomahawk можуть стати абсолютно новим рівнем ескалації у війні, - нардеп Чернєв

Про це сказав народний депутат України, член Комітету з питань оборони Верховної Ради Єгор Чернєв в етері Еспресо.

"Я буду коментувати те, що я можу коментувати. Ви ж розумієте, що передача зброї - це досить чутлива інформація і попередньо пропрацьовується дуже багато питань. "Томагавки" - це не просто ще один вид озброєння, який може бути нам наданий. Це абсолютно новий рівень ескалації у війні. Це далекобійна зброя, це ракети середньої дальності, які летять на там 2,5 тисячі кілометрів. І це крилаті ракети", - заявив він.

Нардеп зауважив, що це не дрони, які несуть 20-30-50-100 кг вибухівки.

"Це декілька сотень кілограмів вибухівки, залежно від тієї чи іншої категорії цих "томагавків". Зараз - це скоріше сигнал Російській Федерації про те, що якщо буде потрібно, то такі ракети з'являться в Україні і Трамп не боїться їх передати для України. А Україна точно не буде боятися їх застосовувати по території Російської Федерації фактично до Уралу, а може і далі", - зазначив Чернєв.

На його думку, що всі розмови більше про сигнали і про те, що буде якщо все ж таки не спрацює дипломатія і не зрозуміє Путін, що в ескалацію можна грати вдвох.

"Не тільки він може залітати на територію НАТО своїми "шахедами", а і Сполучені Штати можуть залітати своїми ракетами, керованими нами, глибоко в тил Російської Федерації, знищувати їхні спроможності ведення війни", - підсумував нардеп.