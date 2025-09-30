Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Ракети Tomahawk можуть стати абсолютно новим рівнем ескалації у війні, - нардеп Чернєв
Ексклюзив

Ракети Tomahawk можуть стати абсолютно новим рівнем ескалації у війні, - нардеп Чернєв

Євген Козярін
30 вересня, 2025 вiвторок
19:13
Війна з Росією Єгор Чернєв

Обговорення ракет Tomahawk - це скоріше сигнал Російській Федерації про те, що якщо буде потрібно, то вони з'являться в Україні

Зміст

Про це сказав народний депутат України, член Комітету з питань оборони Верховної Ради Єгор Чернєв в етері Еспресо. 

"Я буду коментувати те, що я можу коментувати. Ви ж розумієте, що передача зброї - це досить чутлива інформація і попередньо пропрацьовується дуже багато питань.  "Томагавки" - це не просто ще один вид озброєння, який може бути нам наданий. Це абсолютно новий рівень ескалації у війні. Це далекобійна зброя, це ракети середньої дальності, які летять на там 2,5 тисячі кілометрів. І це крилаті ракети", - заявив він.

Нардеп зауважив, що це не дрони, які несуть 20-30-50-100 кг вибухівки. 

"Це декілька сотень кілограмів вибухівки, залежно від тієї чи іншої категорії цих "томагавків". Зараз - це скоріше сигнал Російській Федерації про те, що якщо буде потрібно, то такі ракети з'являться в Україні і Трамп не боїться їх передати для України. А Україна точно не буде боятися їх застосовувати по території Російської Федерації фактично до Уралу, а може і далі", - зазначив Чернєв.

На його думку, що всі розмови більше про сигнали і про те, що буде якщо все ж таки не спрацює дипломатія і не зрозуміє Путін, що в ескалацію можна грати вдвох.

"Не тільки він може залітати на територію НАТО своїми "шахедами", а і Сполучені Штати можуть залітати своїми ракетами, керованими нами, глибоко в тил Російської Федерації, знищувати їхні спроможності ведення війни", - підсумував нардеп.

  • Спецпосланець США в Україні генерал Кіт Келлог заявив, що американський лідер Дональд Трамп дозволив удари по території Росії далекобійною зброєю.
  • Згодом Келлог сказав, що остаточного рішення щодо можливого надання Україні крилатих ракет Tomahawk немає, підкресливши, що це питання перебуває на розгляді президента Дональда Трампа.
Теги:
Україна
Росія
зброя
Володимир Путін
Дональд Трамп
НАТО
США
Великий ефір Василя Зими
зброя для України
оборона та безпека
