Ранкові обстріли Донеччини: росіяни вбили 3 людей, ще чотирьох поранили

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

У Лиманській громаді під обстріл потрапили два поселення: у Зарічному росіяни вбили трьох людей, у Торському — поранили одну людину.

У Нью-Йорку Торецької громади поранено 2 людей, ще 1 людина поранена в Курахівці.

"Вся Донеччина — небезпечна для життя територія. Прошу всіх: бережіть себе та своїх близьких!" - наголосив очільник ОВА.