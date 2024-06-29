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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Ранкові обстріли Донеччини: росіяни вбили 3 людей, ще чотирьох поранили

Ранкові обстріли Донеччини: росіяни вбили 3 людей, ще чотирьох поранили

29 червня, 2024 субота
15:16
Війна з Росією

Вранці російська армія обстріляла декілька громад Донецької області, внаслідок чого 3 людини загинули і 4 поранені

Зміст

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

У Лиманській громаді під обстріл потрапили два поселення: у Зарічному росіяни вбили трьох людей, у Торському — поранили одну людину.

У Нью-Йорку Торецької громади поранено 2 людей, ще 1 людина поранена в Курахівці.

"Вся Донеччина — небезпечна для життя територія. Прошу всіх: бережіть себе та своїх близьких!" - наголосив очільник ОВА.

  • 29 червня о 07:50 год окупанти повторно обстріляли Куп'янськ-Вузловий касетними боєприпасами й поранили там літню жінку.
Теги:
Україна
Росія
російська армія
Донеччина
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29 червня
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