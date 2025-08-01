Реактивні "шахеди" - це щось на кшталт крилатої ракети, - Згурець

Про це в ефірі Еспресо заявив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець.

"Ворог починає використовувати реактивні "шахеди", так званий зразок "Герань-3", де стоїть реактивний двигун, який забезпечує швидкість дійсно в межах 400-500 км/год. Це значно більше, ніж "шахед" з гвинтовим двигуном, де швидкість сягає десь 180 км/год. І, звісно, реактивні "шахеди" - це є чимось на кшталт крилатої ракети, яку дійсно треба перехоплювати відповідними зразками озброєнь, зазвичай ракетними комплексами", - сказав він.

На думку Згурця, це надзвичайно дорого - використовувати ЗРК для збиття оцих дешевих "Герань-3".

"Треба шукати версії протидії саме цій новій загрозі, тому що масштабування цих зразків у противника буде, треба шукати вихід із цієї ситуації. Коли ми говоримо про ЗРК, то все-таки тут я очікую на певні просування наших вітчизняних розробок", - зазначив експерт.

Він зауважив, що дійсно проведені випробування українського ЗРК.

"Достатньо ефективно з дешевими ракетами, де можуть використовувати і радянські ракети, і американські ракети в цьому комплексі. Так що сподіваюсь, що масштабування цього ЗРК буде, але ми розуміємо, що темпи виготовлення "шахедів" у противника є достатньо високими, треба таким чином пришвидшувати наші заходи, пов'язані зі створенням достатньо ефективних систем ППО власного виробництва", - підсумував Згурець.