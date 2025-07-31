ЦПД спростував повідомлення про те, що реактивний дрон РФ нібито неможливо збити

Про це ЦПД повідомив у telegram-каналі.

"У мережі шириться фейкова інформація нібито про те, що реактивні дрони, які Росія використовує для атак на Київ, "неможливо збити". Однак, це не відповідає дійсності, оскільки заяви про "нереальну складність" перехоплення є перебільшенням", - йдеться у повідомленні.

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Речник Повітряних сил України Юрій Ігнат пояснив, що хоча швидкісні реактивні "шахеди" і є викликом для протиповітряної оборони, їх використання поки що не набуло масового характеру.

Він підкреслив, що українські сили ППО все одно ефективно збивають більшість цих дронів, попри їхню підвищену швидкість і маневровість.