ЦПД спростував повідомлення про те, що реактивний дрон РФ нібито неможливо збити
У четвер, 31 липня Центр протидії дезінформації спростував інформацію про те, що реактивні дрони, якими Росія атакує Київ, нібито неможливо збити
Про це ЦПД повідомив у telegram-каналі.
"У мережі шириться фейкова інформація нібито про те, що реактивні дрони, які Росія використовує для атак на Київ, "неможливо збити". Однак, це не відповідає дійсності, оскільки заяви про "нереальну складність" перехоплення є перебільшенням", - йдеться у повідомленні.
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Речник Повітряних сил України Юрій Ігнат пояснив, що хоча швидкісні реактивні "шахеди" і є викликом для протиповітряної оборони, їх використання поки що не набуло масового характеру.
Він підкреслив, що українські сили ППО все одно ефективно збивають більшість цих дронів, попри їхню підвищену швидкість і маневровість.
- Російська пропаганда стверджує, що руйнування в Дніпрі 24 червня були спричинені діяльністю української ППО, а не ударом російських військ по місту.
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