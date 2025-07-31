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Війна з Росією: хроніка
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Ексклюзив

Росія наростила виробництво особливо небезпечних ракет "Іскандер-К", які складніше збивати, - Defence Express

Оксана Ліховід
31 липня, 2025 четвер
19:21
Війна з Росією Ракетний комплекс "Іскандер"

Росія значно наростила виробництво крилатих ракет "Іскандер-К", які вважаються особливо небезпечними через складність їхнього перехоплення. Збільшення кількості таких ракет створює серйозну загрозу для всієї території України

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Про це в ефірі Еспресо сказав військовий експерт Defence Express Іван Киричевський.

"За офіційними даними Повітряних сил, для удару по столиці ворог застосував аж вісім крилатих ракет наземного базування "Іскандер-К". Про ці ракети раніше ми чули не дуже часто, тому що до певного моменту росіяни виготовляли їх лише 2–3 на місяць. Але на початку 2025 року щось змінилося в російських стратегічних пріоритетах, і вони почали ці крилаті дозвукові ракети наземного базування "Іскандер-К" виготовляти у дуже великих кількостях - приблизно в таких самих обсягах, як і ракети Х-101 для бомбардувальників Ту-95МС і Ту-160", - зазначив Киричевський.

За словами військового експерта, за даними Головного управління розвідки, на початок червня цього року росіяни мали 300 ракет Х-101 для стратегічної авіації та 300 ракет "Іскандер-К".

"Коли злітає стратегічний бомбардувальник або коли виходить у море носій відповідних крилатих ракет - підводний човен, фрегат, корвет чи Ту-95МС або Ту-160 - це дуже великі об'єкти. Їх не помітити всіма доступними засобами неможливо. І навіть якщо не видно саму ракету, випущену з такого носія, то хоча б зрозуміло, де її шукати, за допомогою акустичних або візуальних способів і наводитись на неї.

А підступність ракети "Іскандер-К" полягає в тому, що її носієм є невелика пускова установка, яку дуже складно виявити. А якщо її виявити на малій висоті на фінальних етапах, то можна просто не встигнути її збити. І це - дуже серйозний виклик для нас. Навіть маючи РЛС у достатній кількості, пускові установки та зенітні ракети, можна не впоратися з цими ракетами", - пояснив Киричевський.

Військовий експерт також додав, що ракета "Іскандер-К", на жаль, має найнижчий відсоток збиття.

"Тобто з нею дуже складно боротися. І росіяни, очевидно, зробили відповідні висновки й наростили виробництво таких особливо небезпечних крилатих ракет. Є два різновиди "Іскандер-К": один із дальністю до 500 км, інший - до 1500 км. Тому треба бути готовими, що такі підступні та небезпечні ракети можуть долітати до Львова й інших західних регіонів нашої країни", - наголосив Киричевський.

  • Російська окупаційна армія в ніч на 31 липня атакувала Україну ракетами й "шахедами". У Києві внаслідок обстрілу загинули 13 людей, кілька десятків містян постраждали.

     

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ракетний удар
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