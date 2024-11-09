Реальність така, що поляків не хвилює, що відбувається у Покровську, вони думають про робочі місця, - експосол Польщі Ціхоцький

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Я погоджуюсь, що в польсько-українських відносинах зараз лунають не дипломатичні заяви від політиків. Втім, ці заяви відповідають на те, що турбує людей. Мова йде про виборців в Польщі. Можна на це ображатись, але поляків вже не турбує те, що відбувається в Покровську та й на лінії фронту в Україні загалом. В Польщі в меншому масштабі відбувається те, що й сьогодні спостерігається у США, Німеччині та Франції. Зокрема, робочі місця. Робочі місця зменшуються, інфляція збільшується, еміграція, нестача коштів та й загалом відчуття внутрішньої небезпеки", - пояснив Ціхоцький.

Дипломат наголосив, що Київ та Варшава мають спільно працювати над ефективною двосторонньою співпрацею. Він зауважив, що конфронтація між Україною та Польщею точно не буде корисною для обох сторін.

"Саме тому й лунають відповідні заяви від польських політиків. Вони говорять те, що цікавить їхніх виборців. Польські політики намагаються реагувати на незадоволення фермерів, людей, які повʼязані з логістикою і т.д. Втім, я вважаю, що потрібно намагатись не провокувати один одного. Бо якщо хтось думає, що у 2024 році відбувається продовження 2022 року і через звернення в Youtube можна вимагати більше танків та зброї, то такі часи вже минули. І можна на це образитись, але можна далі працювати, щоб виправити це. Оскільки, якщо Польща та Україна будуть тримати образу один на одного, то від цього користі не буде ані для Києва, ані для Варшави", - додав він.