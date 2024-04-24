Речник Повітряних сил ЗСУ Євлаш розповів, як вплинуло знищення російського Ту22М3 на використання авіації з півдня
Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш повідомив, що після збиття ворожого Ту22М3, в акваторії Чорного моря зменшилася кількість використання стратегічної авіації РФ
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"Ворог вже давно воює на всю свою потужність. Єдине, що залишилось у його арсеналі - це використання ядерної зброї. Ворог використовує усі наявні види ракет і носії для них, стратегічну й тактичну авіацію. Використовується гіперзвукова зброя "Циркон", "Кинджал". Куди вже більше, складно сказати. Наразі контингент, який присутній на території України, досить серйозний. Тобто на більше росіянам вже важко спромогтися", - зауважив Євлаш.
За словами речника Повітряних сил ЗСУ, після знищення російського Ту22М3, в акваторії Чорного моря зменшилася кількість використання ворожої стратегічної авіації.
"Звичайно, у ворога ще є різні носії. І не можна сказати, що він відмовиться від продовження ракетних ударів по нашій інфраструктурі. Однак, їм потрібно 10 разів переосмислити свої дії перед тим, як відправляти черговий літак в акваторію Чорного та Азовського морів. Окрім того, була досить успішна робота зі знищення радіолокаційних станцій, які наводили удари по нашій країні. Тому протягом останнього часу використання авіації з півдня України дещо зменшилась", - наголосив Євлаш.
- 19 квітня у Ставропольському краї РФ упав ворожий стратегічний бомбардувальник Ту-22М3, який запускав по Україні ракети Х-22/Х-32. Повітряні сили ЗСУ підтвердили збиття ворожого літака у співпраці з ГУР МО України.
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