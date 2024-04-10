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Речником Міноборони став лауреат Шевченківської премії Дмитро Лазуткін

10 квітня, 2024 середа
23:06
Війна з Росією Дмитро Лазуткін

Речником Міністерства оборони України став український поет, лауреат Шевченківської премії 2024 військовослужбовець Дмитро Лазуткін

Про це повідомляє УП.Культура.

Зазначається, що 20 березня він отримав відрядження від 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. 

До цього він обіймав посаду начальника служби зв'язків з громадськістю 47-ї бригади "Магура". Він розповів, що перевівся з бригади на початку лютого цього року. І вже у складі 59-ї бригади його направили у відрядження до Міноборони.

Повідомляєтся, що для вступу на посаду речника Дмитро Лазуткін пройшов конкурс та був обраний серед інших претендентів. Він зазначив, що в управлінні преси, де він тепер працює, потужний колектив.

"В управління преси та інформації працює потужна команда, яку очолює Іларіон Павлюк. Також тут Роман Вінтонів, його заступник, і з нами працює відомий поет з дипломатичною освітою Микола Кулінич. Дуже комфортно працювати з такими професійними людьми, які розуміються на роботі преси, дуже обережно поводяться зі словом і дружньо до мене поставилися. Саме розуміння співслова відіграло важливу роль в прийнятті мною рішення стати речником Міноборони", - розповів Лазуткін.

Дмитро Лазуткін згідно з указом президента України Володимира Зеленського став лауреатом Шевченківської премії 2024 року за поетичну збірку "Закладка". До цього він став лауреатом літературної премії видавництва "Смолоскип", премії фестивалю "Київські лаври". Його збірки неодноразово входили до переліку найкращих книжок за версією організації Український ПЕН.

  • 9 березня президент України Володимир Зеленський затвердив лауреатів Національної премії України імені Тараса Шевченка 2024 року, серед них поет та військовий Дмитро Лазуткін і виконавиця Джамала.
  • 11 березня Дмитро Лазуткін зазначив, що цього року церемонія Шевченківської премії, робота комітету, визначені переможці - все було витримано у концепції, яка є зрозумілою країні, що бореться та не здається.

Теги:
Суспільство
Культура
Україна
мистецтво
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