Рекордний показник: Defense Express про швидкість виробництва САУ "Богдана"
Військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих зазначив, що Україна виробляє вже майже 20 САУ "Богдана" на місяць
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Потрібно брати на себе відповідальність і реалізовувати можливості, які у нас є. Наразі Україна виробляє вже майже 20 САУ "Богдана" на місяць. Варто зазначити, що це рекордний світовий показник, оскільки немає інших виробників, які виготовляють з такими темпами. Наприклад, французи лише планують вийти на темп виробництва восьми одиниць САУ "Цезар" на місяць", - зауважив Рябих.
Довідка. САУ "Богдана" - це українська самохідна артилерійська установка. Калібр гармати становить 155 мм, що відповідає стандартам НАТО. Вона вміщає до 5 членів екіпажу, має максимальну швидкість 80 км/год і максимальну дальність стрільби до 60 км. Виробництво стартувало ще у 2015 році на Краматорському заводі важкого верстатобудування. У 2022 році гаубиця отримала бойове хрещення в битві за острів Зміїний, а у 2023 році її офіційно прийняли на озброєння Збройних Сил.
- 15 вересня міністр оборони Данії Трольс Лунд Поульсен оголосив, що до Збройних Сил України вже передали 18 артилерійських установок "Богдана", розроблених за два місяці. Їхнє виробництво у липні профінансувала Данія.
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