Рекордний показник: Defense Express про швидкість виробництва САУ "Богдана"

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Потрібно брати на себе відповідальність і реалізовувати можливості, які у нас є. Наразі Україна виробляє вже майже 20 САУ "Богдана" на місяць. Варто зазначити, що це рекордний світовий показник, оскільки немає інших виробників, які виготовляють з такими темпами. Наприклад, французи лише планують вийти на темп виробництва восьми одиниць САУ "Цезар" на місяць", - зауважив Рябих.

Довідка. САУ "Богдана" - це українська самохідна артилерійська установка. Калібр гармати становить 155 мм, що відповідає стандартам НАТО. Вона вміщає до 5 членів екіпажу, має максимальну швидкість 80 км/год і максимальну дальність стрільби до 60 км. Виробництво стартувало ще у 2015 році на Краматорському заводі важкого верстатобудування. У 2022 році гаубиця отримала бойове хрещення в битві за острів Зміїний, а у 2023 році її офіційно прийняли на озброєння Збройних Сил.

15 вересня міністр оборони Данії Трольс Лунд Поульсен оголосив, що до Збройних Сил України вже передали 18 артилерійських установок "Богдана", розроблених за два місяці. Їхнє виробництво у липні профінансувала Данія.



