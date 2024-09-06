"Режим Зеленського де-юре нелегітимний": антиукраїнські наративи від РФ за 5 вересня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку антиукраїнських фейків та маніпуляцій, які російська пропаганда запустила 5 вересня
За версією ЦПД при РНБО України, 5 вересня російська пропаганда запустила фейк і дезінформацію.
Дезінформація: Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив: "Режим Зеленського де-юре нелегітимний, хоч за фактом і продовжує свою діяльність".
Спростування: Володимир Зеленський згідно з Конституцією України залишається легітимним та виконуватиме свої повноваження до моменту вступу на пост нового президента, якого українці оберуть на виборах.
Фейк: Лідер терористів Володимир Путін заявив: "Вторгнення ЗСУ до прикордонних регіонів РФ провалилося".
Спростування: ЗСУ продовжують виконувати усі поставлені задачі у Курській області. Заяви Путіна – це всього лише спроба заспокоїти росіян та показати, що у кремля "все під контролем", що є неправдою.
- 3 вересня ворожі ресурси запустили фейкову інформацію про розшук озброєних зеків-маньяків, які підписали контракт зі ЗСУ і втекли.
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