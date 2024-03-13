"Режим Зеленського точно не керується інтересами українського народу": російські фейки і маніпуляції за 13 березня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 13 березня росіяни запустили три великих обмани.

Дезінформація: Речниця МЗС Росії Захарова заявила: "Київ намагається залякати мешканців нових регіонів РФ напередодні виборів президента, щоб зірвати голосування".

Дезінформація: Російський диктатор Путін заявив: "Військові західних країн присутні в Україні вже давно, ще до держперевороту були присутні, а після держперевороту їхня кількість значно збільшилася. Якщо Польща введе війська на Україну, то вже не піде".

Маніпуляція: Представник МЗС РФ Мірошник заявив: "Те, що сьогодні робить режим Зеленського – вони точно не керуються інтересами українського народу. Тому що утилізувати народ – це нецікаво, вбивати свою економіку для народу – це нецікаво".