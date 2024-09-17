РФ активно обстріляє Сумську область через успіхи ЗСУ на Курщині, - ОТУВ "Сіверськ"

Про це повідомляє речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Сіверськ" Вадим Мисник, передає "Радіо Свобода".

За його словами, через операцію України у Курській області російські військові зменшили кількість мінометних обстрілів прикордоння Сумщини.

"Ми вже не помічаємо: або значно зменшилось, або взагалі відсутні в деяких регіонах у нас обстріли з мінометів. Такого як і ближнього бою, так буквально кілька кілометрів – ми не даємо ворогу такої можливості", - заявив речник.

Водночас він наголосив, що з початком Курської операції ситуація щодо обстрілів регіонів України помінялася: "Тобто на Харківщині кажуть, що там припинилися обстріли КАБами, де вони Вовчанськ рівняли з землею і інші населені пункти, а посилилися саме на Сумському".