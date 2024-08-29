РФ атакує Одесу ракетами: пролунав вибух

Про це інформують Повітряні сили.

О 20:18 стало відомо про ракету, яка рухається в напрямку Одеси.

Міський голова Геннадій Труханов за хвилину повідомив, що в Одесі пролунав вибух.

"Одесо, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях", - наголосив він.