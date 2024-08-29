РФ атакує Одесу ракетами: пролунав вибух
Ввечері четверга, 29 серпня, російська терористична армія атакувала Одесу ракетами: у місті було чути вибух
Про це інформують Повітряні сили.
О 20:18 стало відомо про ракету, яка рухається в напрямку Одеси.
Міський голова Геннадій Труханов за хвилину повідомив, що в Одесі пролунав вибух.
"Одесо, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях", - наголосив він.
- У ніч проти 29 серпня російська армія запустила по території України ударні безпілотники та керовані авіаційні ракети. Українська ППО знищила більшу частину ворожих цілей.
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