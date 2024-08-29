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РФ атакує Одесу ракетами: пролунав вибух

Ольга Бабишена
29 серпня, 2024 четвер
20:27
Війна з Росією Ракета

Ввечері четверга, 29 серпня, російська терористична армія атакувала Одесу ракетами: у місті було чути вибух

Зміст

Про це інформують Повітряні сили. 

О 20:18 стало відомо про ракету, яка рухається в напрямку Одеси. 

Міський голова Геннадій Труханов за хвилину повідомив, що в Одесі пролунав вибух. 

"Одесо, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях", - наголосив він. 

  • У ніч проти 29 серпня російська армія запустила по території України ударні безпілотники та керовані авіаційні ракети. Українська ППО знищила більшу частину ворожих цілей. 
Теги:
Україна
Одеса
Одещина
ракетний удар
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