Сили ППО вночі знищили 60 "шахедів" і дві керовані авіаракети

Про це повідомляє командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Так, ворог запустив 3 керовані авіаційні ракети Х-59/69 із повітряного простору Курської та Білгородської областей, а також ракети, тип яких наразі встановлюється. Крім цього, ворог атакував Україну 74-ма ударними БПЛА типу Shahed-131/136 з районів: Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Єйськ.

"До відбиття повітряного нападу залучено авіацію, зенітні ракетні війська, РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних cил та Сил оборони України", - повідомив Олещук.

У результаті протиповітряного бою збито дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 60 ударних БПЛА. Ще 14 ударних дронів локаційно втрачені на території України.

Протиповітряна оборона працювала у межах Харківської, Черкаської, Кіровоградської, Київської, Полтавської, Дніпропетровської, Херсонської Сумської та Донецької областей.