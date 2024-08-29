Сили ППО вночі знищили 60 "шахедів" і дві керовані авіаракети
У ніч проти 29 серпня російська армія запустила по території України ударні безпілотники та керовані авіаційні ракети. Українська ППО знищила більшу частину ворожих цілей
Про це повідомляє командувач Повітряних сил Микола Олещук.
Так, ворог запустив 3 керовані авіаційні ракети Х-59/69 із повітряного простору Курської та Білгородської областей, а також ракети, тип яких наразі встановлюється. Крім цього, ворог атакував Україну 74-ма ударними БПЛА типу Shahed-131/136 з районів: Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Єйськ.
"До відбиття повітряного нападу залучено авіацію, зенітні ракетні війська, РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних cил та Сил оборони України", - повідомив Олещук.
У результаті протиповітряного бою збито дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 60 ударних БПЛА. Ще 14 ударних дронів локаційно втрачені на території України.
Протиповітряна оборона працювала у межах Харківської, Черкаської, Кіровоградської, Київської, Полтавської, Дніпропетровської, Херсонської Сумської та Донецької областей.
- Російська терористична армія ввечері 28 серпня запустила на територію України ударні безпілотники: у Київській області працювала ППО, у столиці впали уламки.
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