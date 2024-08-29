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Сили ППО вночі знищили 60 "шахедів" і дві керовані авіаракети

Катерина Єсікова
29 серпня, 2024 четвер
10:15
Війна з Росією сили ППО

У ніч проти 29 серпня російська армія запустила по території України ударні безпілотники та керовані авіаційні ракети. Українська ППО знищила більшу частину ворожих цілей

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Про це повідомляє командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Так, ворог запустив 3 керовані авіаційні ракети Х-59/69 із повітряного простору Курської та Білгородської областей, а також ракети, тип яких наразі встановлюється. Крім цього, ворог атакував Україну 74-ма ударними БПЛА типу Shahed-131/136 з районів: Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Єйськ.

"До відбиття повітряного нападу залучено авіацію, зенітні ракетні війська, РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних cил та Сил оборони України", - повідомив Олещук.

У результаті протиповітряного бою збито дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 60 ударних БПЛА. Ще 14 ударних дронів локаційно втрачені на території України.

Протиповітряна оборона працювала у межах Харківської, Черкаської, Кіровоградської, Київської, Полтавської, Дніпропетровської, Херсонської Сумської та Донецької областей.

  • Російська терористична армія ввечері 28 серпня запустила на територію України ударні безпілотники: у Київській області працювала ППО, у столиці впали уламки.
Теги:
ППО
російська армія
ЗСУ
безпілотник
Військові новини
ракетний удар
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