РФ атакує Україну безпілотниками: ситуація в ніч на 25 жовтня

Про це інформують Повітряні сили.

Спершу про загрозу ударних безпілотників попередили Сумщину. Станом на 22:57 вони продовжили рух у напрямку Чернігівщини.

О 23:26 було зафіксовано запуск ударних БПЛА типу "Shahed" з російського Приморськ-Ахтарська.

Станом на 23:31 декілька груп безпілотників рухались територією Чернігівської області, у напрямку Київщини. Ще кілька груп із Запоріжжя на Дніпропетровщину.

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