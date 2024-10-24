РФ атакує Україну безпілотниками: ситуація в ніч на 25 жовтня
Російська терористична армія ввечері четверга, 24 жовтня, запустила на територію України ударні безпілотники
Про це інформують Повітряні сили.
Спершу про загрозу ударних безпілотників попередили Сумщину. Станом на 22:57 вони продовжили рух у напрямку Чернігівщини.
О 23:26 було зафіксовано запуск ударних БПЛА типу "Shahed" з російського Приморськ-Ахтарська.
Станом на 23:31 декілька груп безпілотників рухались територією Чернігівської області, у напрямку Київщини. Ще кілька груп із Запоріжжя на Дніпропетровщину.
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