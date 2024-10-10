РФ атакує Україну безпілотниками: ситуація вночі 10 жовтня
Російська терористична армія вночі четверга, 10 жовтня, атакує Україну ударними безпілотниками
Про це інформують Повітряні сили.
Станом на 0:28: ворожі безпілотники фіксували:
- в районі Южного, курс північно-західний
- на північному заході Дніпропетровської області, курсом на Кременчук
- в районі Запоріжжя з півночі
- на заході Сумщини, орієнтовний напрямок Київ через Чернігівщину
- в районі Семенівка (Чернгівщина), курс західний
Згодом стало відомо про нові групи БПЛА з Курської області через Сумщину, курсом на Полтавщину. Також групи безпілотників зайшли через Запоріжжя на Дніпропетровщину (курс північно-західний) та з Херсонської області у напрямку Миколаївської області.
О 02:03 БПЛА рухались:
- на сході Кіровоградщини, курс на північ, Черкащина та Полтавщина
- на Дніпропетровщині курсом на Павлоград із заходу
- в районі Краснопавлівки (Харківщина) курс східний
- на межі Чернігівської та Сумської областей, курсом на північ
- в районі Путивля на Сумщині південно-східний (Харківщина)
Робота ППО
У Київській ОВА о 01:49 повідомили, що в повітряному просторі регіону зафіксували ворожі БПЛА. На Київщині працюють сили ППО.
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