РФ атакує Україну безпілотниками: ситуація вночі 10 жовтня

Про це інформують Повітряні сили.

Станом на 0:28: ворожі безпілотники фіксували:

в районі Южного, курс північно-західний

на північному заході Дніпропетровської області, курсом на Кременчук

в районі Запоріжжя з півночі

на заході Сумщини, орієнтовний напрямок Київ через Чернігівщину

в районі Семенівка (Чернгівщина), курс західний

Згодом стало відомо про нові групи БПЛА з Курської області через Сумщину, курсом на Полтавщину. Також групи безпілотників зайшли через Запоріжжя на Дніпропетровщину (курс північно-західний) та з Херсонської області у напрямку Миколаївської області.

О 02:03 БПЛА рухались:

на сході Кіровоградщини, курс на північ, Черкащина та Полтавщина

на Дніпропетровщині курсом на Павлоград із заходу

в районі Краснопавлівки (Харківщина) курс східний

на межі Чернігівської та Сумської областей, курсом на північ

в районі Путивля на Сумщині південно-східний (Харківщина)

Робота ППО

У Київській ОВА о 01:49 повідомили, що в повітряному просторі регіону зафіксували ворожі БПЛА. На Київщині працюють сили ППО.

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