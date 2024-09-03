РФ атакувала інфраструктуру та рухомий склад Укрзалізниці на Сумщині та Дніпропетровщині

Про це інформує пресслужба Укрзалізниці.

"Упродовж минулої ночі ворог здійснив цілеспрямований масований обстріл залізниці. Зокрема, були атаковані інфраструктура та рухомий склад у Сумській та Дніпропетровській областях. На щастя, обійшлось без жертв", - йдеться у повідомленні.

В Укрзалізниці зазначили, що обстріли не призвели до скасування рейсів, рух продовжено за звичайним графіком.

Росіяни також 2 вересня у Покровську атакували з артилерії будинок машиніста локомотивного депо Укрзалізниці. Залізничник і його дружина, працівниця первинної профспілки, отримали поранення. Їх доправили до лікарні.