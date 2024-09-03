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РФ атакувала інфраструктуру та рухомий склад Укрзалізниці на Сумщині та Дніпропетровщині

Ольга Бабишена
3 вересня, 2024 вiвторок
11:32
Війна з Росією РФ атакувала локомотив

Російська окупаційна армія вночі атакувала рухомий склад та інфраструктуру Укрзалізниці у Сумській та Дніпропетровській областях

Зміст

Про це інформує пресслужба Укрзалізниці. 

"Упродовж минулої ночі ворог здійснив цілеспрямований масований обстріл залізниці. Зокрема, були атаковані інфраструктура та рухомий склад у Сумській та Дніпропетровській областях. На щастя, обійшлось без жертв", - йдеться у повідомленні. 

В Укрзалізниці зазначили, що обстріли не призвели до скасування рейсів, рух продовжено за звичайним графіком. 

Росіяни також 2 вересня у Покровську атакували з артилерії будинок машиніста локомотивного депо Укрзалізниці. Залізничник і його дружина, працівниця первинної профспілки, отримали поранення. Їх доправили до лікарні.

  • Російська терористична армія в ніч з 2 на 3 вересня запустила на територію України ударні безпілотники та ракети: у Чернігові та на Київщині працювала протиповітряна оборона.
Теги:
Суспільство
Україна
Росія
Укрзалізниця
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