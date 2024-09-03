РФ атакувала інфраструктуру та рухомий склад Укрзалізниці на Сумщині та Дніпропетровщині
Російська окупаційна армія вночі атакувала рухомий склад та інфраструктуру Укрзалізниці у Сумській та Дніпропетровській областях
Про це інформує пресслужба Укрзалізниці.
"Упродовж минулої ночі ворог здійснив цілеспрямований масований обстріл залізниці. Зокрема, були атаковані інфраструктура та рухомий склад у Сумській та Дніпропетровській областях. На щастя, обійшлось без жертв", - йдеться у повідомленні.
В Укрзалізниці зазначили, що обстріли не призвели до скасування рейсів, рух продовжено за звичайним графіком.
Росіяни також 2 вересня у Покровську атакували з артилерії будинок машиніста локомотивного депо Укрзалізниці. Залізничник і його дружина, працівниця первинної профспілки, отримали поранення. Їх доправили до лікарні.
- Російська терористична армія в ніч з 2 на 3 вересня запустила на територію України ударні безпілотники та ракети: у Чернігові та на Київщині працювала протиповітряна оборона.
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