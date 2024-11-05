РФ атакувала Очаків на Миколаївщині: поранено жінку й дитину

Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За його даними, ворог застосував артилерію.

"Увечері росіяни обстріляли з артилерії Очаків. Поранено 13-річну дівчинку та 39-річну жінку", - написав посадовець і уточнив, що постраждалим надають усю необхідну медичну допомогу.



Унаслідок обстрілу виникла пожежа житлового будинку, однак її оперативно ліквідували.