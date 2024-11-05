РФ атакувала Очаків на Миколаївщині: поранено жінку й дитину
Російська окупаційна армія 5 листопада обстріляла Очаків Миколаївської області, внаслідок чого дістала поранення цивільна жінка й 13-річна дівчинка
Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
За його даними, ворог застосував артилерію.
"Увечері росіяни обстріляли з артилерії Очаків. Поранено 13-річну дівчинку та 39-річну жінку", - написав посадовець і уточнив, що постраждалим надають усю необхідну медичну допомогу.
Унаслідок обстрілу виникла пожежа житлового будинку, однак її оперативно ліквідували.
- У серпні внаслідок мінометного обстрілу Очакова постраждала жінка.
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