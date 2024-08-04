Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Росіяни обстріляли з мінометів Очаків: поранено цивільну жінку

Росіяни обстріляли з мінометів Очаків: поранено цивільну жінку

Ксенія Золотова
4 серпня, 2024 неділя
08:13
Війна з Росією російський мінометний обстріл

Уранці неділі, 4 серпня, російська армія здійснила мінометний обстріл міста Очаків Миколаївської області, в результаті чого дістала поранення цивільна жінка та пошкоджено приватні будинки

Зміст

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Уранці, 4 серпня, о 05:12 мінометного обстрілу зазнало м. Очаків Очаківської громади. Тілесні пошкодження отримала 61-річна жінка, їй надано медичну допомогу на місці", - написав він.

Також, за словами очільника ОВА, пошкоджено чотири приватні будинки.

  • У суботу, 3 серпня, росіяни з дронів атакували цивільних в Антонівці, Кіндійці та Білозерці Херсонської області. Серед поранених 12-річний хлопчик.
Теги:
Україна
Росія
російська армія
Миколаївщина
Читайте також:
Червоний Хрест
Автор Юлія Лаврук
3 серпня, 2024 субота
Лубінець повідомив про розчленування українського полоненого росіянами: почато розслідування
Віктор Орбан
Автор Дар'я Куркіна
1 серпня, 2024 четвер
Угорщина запевнила ЄС, що "миротворчу місію" щодо України закінчено, - El Pais
Tomahawk
Автор Роман Яворський
1 серпня, 2024 четвер
Вразять будь-яку ціль на земній кулі: що таке ракети Tomahawk і чому їх так злякався Путін 
Київ
+17°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.05
    Купівля 41.05
    Продаж 41.53
  • EUR
    Купівля 44.34
    Продаж 45.17
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
4 серпня
09:23
Наслідки обстрілу
Росіяни вночі обстріляли залізничну інфраструктуру на Полтавщині: є пошкодження
09:14
Кім Чен Ин
КНДР відмовилася від допомоги Сеула і Москви щодо подолання наслідків масштабних повеней
08:53
Донецька область, стела
Окупанти за добу вбили на Донеччині цивільного і ще 4 поранили
08:44
Минулої доби на фронті відбулося 140 боєзіткнень. Найгарячіше на Покровському напрямку, росіяни активні в районах Торецька та Куп’янська
08:37
З початку повномасштабної війни Повітряні сили знищили понад 8 тис. цілей окупантів
08:03
OPINION
Віктор Каспрук
Україна мусить закрити повітряний простір над Москвою
07:59
втрати окупантів
Армія РФ за добу на фронті втратила 5 танків, 59 артсистем і понад 1100 військових
07:43
ISW пояснив, про що свідчить бажання Путіна передати зброю хуситам
07:28
Джо Байден
Байден висловив сподівання, що Іран відмовиться від помсти Ізраїлю
07:17
сили ППО
Сили ППО за ніч знищили усі 5 "шахедів", якими росіяни атакували Україну
07:15
Анонс
Ярослава Магучіх, стрибки у висоту, Олімпіада-2024
Олімпіада-2024: хто з українців виступає 4 серпня. Розклад
2024, субота
3 серпня
23:52
Інфографіка
Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова, Збірна України з фехтування на шаблях, Олімпіада-2024
Олімпіада-2024: який вигляд має медальний залік після 8-го дня змагань
23:44
Війна з Росією, ЗСУ, військові
На фронті 3 серпня відбулось понад 100 зіткнень. Третина на Покровському напрямку
23:08
Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова, Збірна України з фехтування на шаблях, Олімпіада-2024
Україна і на Олімпійських іграх, і в такий час уміє надихати: Зеленський відреагував на тріумф фехтувальниць у Парижі
22:45
Оновлено
Марина Бех-Романчук, потрійний стрибок
Олімпіада-2024: Бех-Романчук провалила фінал потрійного стрибка
22:14
Оновлено
Червоний Хрест
Лубінець повідомив про розчленування українського полоненого росіянами: почато розслідування
22:05
Ольга Харлан, фехтування, Олімпіада-2024
Харлан стала найуспішнішою представницею України в історії Олімпійських ігор
22:00
Оновлено
Ємен, хусити
Єменські хусити отримали від РФ не озброєння, а консультантів з ГРУ, - ЗМІ
21:46
Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова, Збірна України з фехтування на шаблях
Україна здобула у фехтуванні перше золото Олімпіади-2024
21:45
Оновлено
вибух
На Херсонщині росіяни скинули з дронів вибухівки на цивільних: серед поранених є 12-річний хлопчик
21:40
Ексклюзив
Віталій Портников
Російські звільнені опозиціонери не дуже розуміють країну, в якій живуть, - Портников
21:25
У Криму залишилось 5 військових аеродромів, два з яких вже без літаків, - речник ВМС Плетенчук
20:59
Володимир Зеленський
Яскравий приклад втручання РФ у справи інших країн: Зеленський прокоментував присутність вагнерівців у Венесуелі
20:51
Артем Довбик, "Рома"
Довбик зіграв перший матч за "Рому"
20:47
Ексклюзив
Іран
"Іранці можуть бути зухвалими і доволі непростими": експерт-міжнародник Семиволос про ймовірну велику війну на Близькому Сході
20:31
військовий, ТЦК
У ТЦК пояснили, чи потрібно військовозобов'язаним повідомляти про одруження та народження дітей
20:30
Понад 69 тис. вступників на бакалаврат отримали рекомендації на бюджет, - МОН
20:10
Оновлено
Шахтар, Кевін і Георгій Судаков, УПЛ
"Кривбас" переміг "Чорноморець, а "Карпати" зіграли в нічию з "Вересом". Результати й розклад 1-го туру УПЛ
20:05
OPINION
Лєна Чиченіна
Що обговорюють українці у соцмережах?
20:02
Україна евакуювала 30 жінок та дітей з небезпечних районів Лівану
19:59
Ексклюзив
Камала Гарріс
Зростаючий рейтинг Гарріс вказує на те, що в США є запит на молоде лідерство, - експерт-міжнародник Краєв
19:40
Киргизстан
Віцепрем'єр Киргизстану погрожує виходом з Євразійського союзу, якщо РФ погіршить становище трудових мігрантів
19:39
Зенитно-ракетный комплекс С-300В4
Бійці ССО знищили розрахунок С-300 у Бердянську, - ЗМІ
19:30
Ексклюзив
Києво-Печерська лавра
Меншість, яка підтримує Московський патріархат, вважає, що зв’язки ще знадобляться: нардеп Павленко про зволікання "слуг" із законом про заборону УПЦ МП
19:24
Оновлено
Дональд Трамп
Штаби Трампа та Гарріс не можуть узгодити дату та місце теледебатів
19:00
Ексклюзив
В чому унікальність найсучасніших ракет до F-16, які Україна отримає від ЄС: пояснює майор запасу НГУ Гетьман
18:53
Генерал-лейтенант Росгвардії Володимир Спиридонов
СБУ оголосила підозру генералу Росгвардії Спиридонову, що займався окупацією Херсонщини
18:38
Аналітика
Артем Довбик, "Рома"
Перший український гладіатор. Що чекає на Артема Довбика у "Ромі"
18:30
Партнерський матеріал
Відбудова України: як відбувається відновлення деокупованих міст Київщини
18:05
OPINION
Валерій Чалий
Вони ніколи не пристануть на українські національні інтереси...
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV