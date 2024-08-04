Росіяни обстріляли з мінометів Очаків: поранено цивільну жінку
Уранці неділі, 4 серпня, російська армія здійснила мінометний обстріл міста Очаків Миколаївської області, в результаті чого дістала поранення цивільна жінка та пошкоджено приватні будинки
Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
"Уранці, 4 серпня, о 05:12 мінометного обстрілу зазнало м. Очаків Очаківської громади. Тілесні пошкодження отримала 61-річна жінка, їй надано медичну допомогу на місці", - написав він.
Також, за словами очільника ОВА, пошкоджено чотири приватні будинки.
- У суботу, 3 серпня, росіяни з дронів атакували цивільних в Антонівці, Кіндійці та Білозерці Херсонської області. Серед поранених 12-річний хлопчик.
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