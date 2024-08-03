Росіяни скинули з дрона вибухівку на двох жінок у дворі будинку в Антонівці: постраждалих забрали до лікарні
У суботу, 3 серпня, в Антонівці Херсонської області двоє мирних мешканок дістали поранення через атаку російського безпілотника
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
Близько 10 години ранку військові РФ скинули вибухівку з дрона на жінок, котрі перебували на подвір’ї.
У 50-річної потерпілої - вибухова та черепно-мозкова травми й контузія. Також 74-річна жінка дістала поранення стегна.
Бригада "швидкої" доставила постраждалих до лікарні для надання меддопомоги.
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