Росіяни скинули з дрона вибухівку на двох жінок у дворі будинку в Антонівці: постраждалих забрали до лікарні

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Близько 10 години ранку військові РФ скинули вибухівку з дрона на жінок, котрі перебували на подвір’ї.

У 50-річної потерпілої - вибухова та черепно-мозкова травми й контузія. Також 74-річна жінка дістала поранення стегна.

Бригада "швидкої" доставила постраждалих до лікарні для надання меддопомоги.