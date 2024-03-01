РФ атакувала ракетами Костянтинівку в ніч на 1 березня: поранено людину, пошкоджено відділок поліції, лікарню, дитсадки

Про це повідомили поліція Донецької області та пресслужба ДСНС.

Зазначається, що окупанти вдарили по місту чотирма ракетами С-300. Одна з них влучила в адмінбудівлю поліції, це вже 37-й пошкоджений поліцейський відділок Донецької області.

У ДСНС зазначили, що внаслідок обстрілу виникла пожежа у двоповерховій будівлі закладу охорони здоров'я.

"Під час ліквідації пожежі з другого поверху будівлі надзвичайники врятували чоловіка 1956 р.н.", - повідомили рятувальники.

Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 110 кв. м.

Також унаслідок обстрілів по місту пошкоджено кілька багатоповерхівок, 3 приватні будинки, 3 адмінбудівлі, 2 дитсадки.