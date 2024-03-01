РФ атакувала ракетами Костянтинівку в ніч на 1 березня: поранено людину, пошкоджено відділок поліції, лікарню, дитсадки
У ніч на 1 березня російська армія атакувала ракетами Костянтинівку Донецької області. Внаслідок обстрілу палала будівля медзакладу, звідти витягли чоловіка
Про це повідомили поліція Донецької області та пресслужба ДСНС.
Зазначається, що окупанти вдарили по місту чотирма ракетами С-300. Одна з них влучила в адмінбудівлю поліції, це вже 37-й пошкоджений поліцейський відділок Донецької області.
У ДСНС зазначили, що внаслідок обстрілу виникла пожежа у двоповерховій будівлі закладу охорони здоров'я.
"Під час ліквідації пожежі з другого поверху будівлі надзвичайники врятували чоловіка 1956 р.н.", - повідомили рятувальники.
Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 110 кв. м.
Також унаслідок обстрілів по місту пошкоджено кілька багатоповерхівок, 3 приватні будинки, 3 адмінбудівлі, 2 дитсадки.
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