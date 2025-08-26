РФ атакувала Україну безпілотниками вночі та зранку 26 серпня: на Сумщині та Херсонщині є поранені

Херсонщина

За інформацією пресслужби Херсонської ОВА, близько 07:00 ранку російські військові атакували дроном автомобіль, що рухався трасою між селами Клапая та Чорнобаївка.

Внаслідок ворожого удару постраждали двоє медичних працівників – 47-річний медичний директор та 38-річна лікарка одного із місцевих закладів охорони здоров'я. Попередньо, вони дістали вибухові травми.

Постраждалі самостійно звернулися до лікарні, де їм надається необхідна медична допомога.

Крім того, близько 07:00 російські окупанти атакували з БПЛА Антонівку.

Під ворожий удар потрапив 59-річний чоловік. Він дістав вибухову травму, уламкові поранення грудної клітини та черева.

Постраждалого доставили до лікарні для надання меддопомоги.

Дніпровщина

На Дніпропетровщині ворог атакував Синельниківський район безпілотниками протягом ночі та ранку, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Під ударом опинилися Покровська, Миколаївська та Межівська громади.

Внаслідок атаки виникла пожежа на території сільськогосподарського підприємства, а також загорівся приватний будинок. Пошкоджено автомобіль.

Крім того, росіяни били по Нікопольському району. Ворог застосував FPV-дрон та артилерію по Марганцю.

Два БПЛА збили над Дніпропетровщиною захисники неба.

Сумщина

За словами начальника Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова, минула ніч на Сумщині знову була неспокійною – ворог атакував безпілотниками низку громад.

Наслідки ударів по громадах:

Шосткинська громада: Після першої години ночі внаслідок удару БПЛА частина споживачів залишилася без електропостачання. Також зафіксовано пошкодження житлового будинку.

Після першої години ночі внаслідок удару БПЛА частина споживачів залишилася без електропостачання. Також зафіксовано пошкодження житлового будинку. Сумська та Бездрицька громади: Після 03:00 ранку російські війська здійснили масовану атаку дронами на ці громади. Внаслідок влучань спалахнула пожежа, пошкоджені житлові та нежитлові будівлі. Є постраждалі: До медиків звернулися дві мешканки села у Бездрицькій громаді. 51-річну жінку госпіталізували, тоді як 63-річній постраждалій допомогу надали на місці.

Після 03:00 ранку російські війська здійснили масовану атаку дронами на ці громади. Внаслідок влучань спалахнула пожежа, пошкоджені житлові та нежитлові будівлі. Путивльська громада: У цьому районі внаслідок удару дронів пошкоджені нежитлові приміщення та техніка.

Крім того, за інформацією Сумської МВА, вночі ворог завдав два удари БПЛА по Сумах.

Одне влучання – у Ковпаківському, інше – у Зарічному районах міста.

Внаслідок атаки є пошкодження складських приміщень, загорання нежитлових будівель. Без постраждалих.

Рух дронів

О 03:31 ворожі БПЛА фіксували на Сумщині, курс західний.

О 07:30 в ПС попередили, що на півночі Донеччини літають ударні БПЛА, курс південний.

Водночас дрони перебували на Чернігівщині, вони рухались в південному напрямку. Було залучено засоби для збиття.

Рух дронів станом на 08:17:

група ударних БПЛА на Донеччині, курс на Дніпропетровщину;

група БПЛА на Харківщині, курс західний.

Новина доповнюється...