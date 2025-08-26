Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією РФ атакувала Україну безпілотниками вночі та зранку 26 серпня: на Сумщині та Херсонщині є поранені
Оновлено

РФ атакувала Україну безпілотниками вночі та зранку 26 серпня: на Сумщині та Херсонщині є поранені

Марія Науменко
26 серпня, 2025 вiвторок
08:54
Війна з Росією шахед

Уночі та вранці вівторка, 26 серпня, російська армія атакувала Україну ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілів на Сумщині та Херсонщині є поранені

Зміст

Херсонщина

За інформацією пресслужби Херсонської ОВА, близько 07:00 ранку російські військові атакували дроном автомобіль, що рухався трасою між селами Клапая та Чорнобаївка.

 Внаслідок ворожого удару постраждали двоє медичних працівників – 47-річний медичний директор та 38-річна лікарка одного із місцевих закладів охорони здоров'я. Попередньо, вони дістали вибухові травми. 

Постраждалі самостійно звернулися до лікарні, де їм надається необхідна медична допомога.

Крім того, близько 07:00 російські окупанти атакували з БПЛА Антонівку.

Під ворожий удар потрапив 59-річний чоловік. Він дістав вибухову травму, уламкові поранення грудної клітини та черева.

Постраждалого доставили до лікарні для надання меддопомоги.

Дніпровщина

На Дніпропетровщині ворог атакував Синельниківський район безпілотниками протягом ночі та ранку, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Під ударом опинилися Покровська, Миколаївська та Межівська громади.

Внаслідок атаки виникла пожежа на території сільськогосподарського підприємства, а також загорівся приватний будинок. Пошкоджено автомобіль.

Крім того, росіяни били по Нікопольському району. Ворог застосував FPV-дрон та артилерію по Марганцю.

Два БПЛА збили над Дніпропетровщиною захисники неба.

Сумщина

За словами начальника Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова, минула ніч на Сумщині знову була неспокійною – ворог атакував безпілотниками низку громад.

Наслідки ударів по громадах:

  • Шосткинська громада: Після першої години ночі внаслідок удару БПЛА частина споживачів залишилася без електропостачання. Також зафіксовано пошкодження житлового будинку.
  • Сумська та Бездрицька громади: Після 03:00 ранку російські війська здійснили масовану атаку дронами на ці громади. Внаслідок влучань спалахнула пожежа, пошкоджені житлові та нежитлові будівлі.
    • Є постраждалі: До медиків звернулися дві мешканки села у Бездрицькій громаді. 51-річну жінку госпіталізували, тоді як 63-річній постраждалій допомогу надали на місці.
  • Путивльська громада: У цьому районі внаслідок удару дронів пошкоджені нежитлові приміщення та техніка.

Крім того, за інформацією Сумської МВА, вночі ворог завдав два удари БПЛА по Сумах.

Одне влучання – у Ковпаківському, інше – у Зарічному районах міста.

Внаслідок атаки є пошкодження складських приміщень, загорання нежитлових будівель. Без постраждалих.

Рух дронів

О 03:31 ворожі БПЛА фіксували на Сумщині, курс західний.

О 07:30 в ПС попередили, що на півночі Донеччини літають ударні БПЛА, курс південний.

Водночас дрони перебували на Чернігівщині, вони рухались в південному напрямку. Було залучено засоби для збиття.

Рух дронів станом на 08:17: 

  • група ударних БПЛА на Донеччині, курс на Дніпропетровщину;
  • група БПЛА на Харківщині, курс західний.

Новина доповнюється...

 

 

Теги:
Новини
Україна
Росія
Сумщина
Херсонщина
Дніпропетровщина
окупанти
безпілотник
Військові новини
Читайте також:
Путін та Сі Цзіньпін
Автор Ірена Моляр
23 серпня, 2025 субота
Пендзин: Путін у вересні поїде до Китаю просити грошей на війну - це і буде Рубікон
Ізраїль вдарив по столиці Ємену, місту Caна (24.08.2025)
Автор Анатолій Буряк
24 серпня, 2025 неділя
Ізраїль вдарив по президентському палацу, сховищу палива та електростанціях у столиці Ємену
Сергій Лавров в інтерв'ю NBC News (24.08.2025)
Автор Анатолій Буряк
24 серпня, 2025 неділя
Лавров: якщо Зеленський хоче зустрітися з Путіним, він має бути готовим виконувати наші вимоги
Київ
+12.3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.13
    Купівля 41.13
    Продаж 41.65
  • EUR
    Купівля 48.05
    Продаж 48.76
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, вiвторок
26 серпня
08:56
Ексклюзив
"Ми в шоці, доказів немає": Центр протидії корупції про справу детектива НАБУ
08:20
Оновлено
війна з Росією
Минулої доби на фронті відбулося 174 бої: найгарячіше на Покровському напрямку
08:03
OPINION
Турбулентність в елітах Росії. Що нам про це потрібно знати
07:37
Огляд
танкер зі зрідженим вуглекислим газом
Норвегія вперше у світі закачала вуглекислий газ на глибину 2,6 км під дном Північного моря: чому це важливо
07:29
Сибіга окреслив позицію України щодо гарантій безпеки під час розмови з Рубіо та європейськими дипломатами
07:02
втрати окупантів
За добу війни армія РФ втратила 4 танки, 33 артсистеми та 890 військових
06:21
Пентагон
Трамп заявив про намір змінити назву Пентагону на міністерство війни
05:42
прапор Росії
РФ виходить із конвенції про запобігання катуванням
00:50
Зеленський
Зеленський призначив нового посла України в Ісландії
00:28
"Виїхав не під час повномасштабної війни": Свириденко підтвердила, що її брат проживає за кордоном
2025, понедiлок
25 серпня
23:56
на фото: прапор Південно-Африканської Республіки
У ПАР застерегли жінок від пропозицій роботи в РФ, які поширюють у соцмережах
23:26
ЄС США
Адміністрація Трампа розглядає можливість запровадити санкції проти європейських посадовців, - Reuters
22:55
Трамп і Путін
Трамп каже, що обговорює з Путіним обмеження ядерних озброєнь
22:20
Ексклюзив
на фото: Андрій Іллєнко
"Сподіватися на це марно": Іллєнко про розміщення іноземного контингенту в Україні
22:18
Рамштайн
Наступне засідання "Рамштайну" відбудеться в Лондоні: у міноборони Німеччини озвучили дату
22:15
Ексклюзив
Кароль Навроцький
Це підготовка до атаки на уряд Туска: Магда про заяви та наміри президента Польщі Навроцького щодо України
21:49
Укрпошта біля вокзалу у Рівному
Укрпошта виставила на продаж нерухомість на понад 180 млн грн
21:03
Росіяни поширюють фейки про ЗСУ, які на ТОТ "скидають мʼякі заміновані іграшки", - ЦПД
20:30
Трамп
"Я не диктатор": Трамп каже, що для нього честь, коли його жартома називають президентом Європи
20:15
Оновлено
Володимир Зеленський і Кіт Келлог
"Обговорили, як можемо вплинути на росіян, змусити їх до реальних переговорів": Зеленський провів зустріч із Келлогом
20:00
OPINION
Більшість свідомих українських громадян – громадяни-самоучки
19:57
Огляд
дитсадок
Дитсадки можуть брати оплату з батьків, які не вчасно забирають дітей: уряд розширив перелік платних послуг у закладах освіти
19:56
Інфографіка
Укрзалізниця, потяг, поїзд
Зловити квитки стало легше: Укрзалізниця заявила про зниження попиту
19:30
Дональд Трамп, саміт НАТО в Гаазі
Трамп назвав війну РФ проти України "великим конфліктом особистостей", додавши, що США "більше не витрачають гроші" на Київ
19:29
Ексклюзив
Українська ракета "Фламінго" з дальністю польоту 3 000 км
Певну партію ракет "Фламінго" вже, ймовірно, виготовлено, - Defense Express
19:13
Україна готується до евакуації 237 тис. людей. На Дніпровщині відкрили новий транзитний пункт
19:08
Валерій Залужний
Єрмак пропонував Залужному долучитися до політичної команди Зеленського, але він відмовився, - The Guardian
18:57
На Донеччині судитимуть військовослужбовця, який намагався продати зброї на понад 1,7 млн грн
18:54
Ексклюзив
Україна і Литва домовились про спільне виробництво зброї: які у цього перспективи та чим європейський союзник може нам допомогти
18:39
тюрма
В Україні на 15 років увʼязнили агента РФ, який коригував атаки на Одещину, вдаючи жінку
18:39
Оновлено
Володимир Зеленський і Ларс Клінґбайль
Німеччина щорічно надаватиме Україні 9 млрд євро, – міністр фінансів Клінгбайль під час візиту до Києва
18:09
Spotify
Україна вимагатиме від Apple Music, Spotify та YouTube Music заблокувати російські пісні
18:08
Ексклюзив
Дональд Трамп, саміт НАТО в Гаазі
За два тижні у Трампа буде рішення щодо Росії, і це будуть не лише санкції, - американіст Довгополий
18:04
OPINION
Доказ політичної мудрості: Залужний відмовив Венсу
18:00
скеровано до суду
До ВАКС скерували обвинувальний акт щодо заволодіння 1,3 млрд грн Міноборони на закупівлі снарядів
17:55
Оновлено
Кубок України, оновлений трофей
Кубок України: результати усіх матчів 1/32 фіналу
17:55
військові США
У Вашингтоні нацгвардійці почали носити вогнепальну зброю за директивою глави Пентагону
17:47
Україна підтвердила участь у Євробаченні–2026
17:37
Ексклюзив
"Це дає надію суспільству, що військові дії будуть притухати", – експерт про законопроєкт, який може дозволити виїзд за кордон чоловікам до 24 років
17:35
у Києві презентували інсталяцію "Чорна хмара"
Ахтем Сеітаблаєв зачитав вірш Миколи Хвильового на тлі інсталяції "Чорна Хмара" для Burning Man
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV