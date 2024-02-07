РФ блокує доступ до сервісів Google на ТОТ, - Спротив

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначено, що жителі низки населених пунктів пів дня не мають доступу до YouTube, пошуковика Google, пошти Gmail, а також інших сервісів Alphabet.

"Таким чином ворог не лише посилює контроль за інформаційним полем, а й спонукає перейти на "російські аналоги"", - кажуть у ЦНС.

У Центрі додають, що компанія "Яндекс" допомагає окупантам відстежувати рух українців на ТОТ, передаючи інформацію про це.