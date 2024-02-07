РФ блокує доступ до сервісів Google на ТОТ, - Спротив
Росіяни на тимчасово окупованих територіях України блокують доступ до сервісів Google, аби змусити людей користуватися "російськими аналогами"
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Зазначено, що жителі низки населених пунктів пів дня не мають доступу до YouTube, пошуковика Google, пошти Gmail, а також інших сервісів Alphabet.
"Таким чином ворог не лише посилює контроль за інформаційним полем, а й спонукає перейти на "російські аналоги"", - кажуть у ЦНС.
У Центрі додають, що компанія "Яндекс" допомагає окупантам відстежувати рух українців на ТОТ, передаючи інформацію про це.
- 6 лютого повідомлялося, що на тимчасово окупованих територіях півдня України окупанти збільшують у великих містах кількість камер відеоспостереження для виявлення "екстремістів".
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