Росіяни збільшують кількість камер спостереження на ТОТ півдня України, - Спротив
На тимчасово окупованих територіях півдня України окупанти збільшують у великих містах кількість камер відеоспостереження для виявлення "екстремістів"
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Йдеться про міста півдня, адже там ворог активно переслідує українців за підозрою в "нелояльності".
Офіційно йдеться, що камери встановлюють задля "підвищення безпеки", але насправді росіяни використовують їх для пошуку "екстремістів", тобто місцевих мешканців.
"Зокрема, саме тому камери встановлюють навколо військових об’єктів, місць фейкових окупаційних установ та залізниці", - пишуть в ЦНС.
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