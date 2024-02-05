Окупанти на ТОТ Луганщини просять відрядити до них із РФ вчителів історії та російської мови і літератури, - Спротив
Гауляйтери тимчасово окупованої Луганщини скаржаться на брак вчителів та просять Кремль відрядити до них із РФ педагогів з історії та російської мови і літератури
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Зокрема зазначають, що окупанти попросили направити до них шкільних викладачів саме цих предметів, адже "російські школи це осередки пропаганди й русифікації, тому саме ці кадри необхідні ворогу".
"Російський уряд хоча й виплачує "вчителям" в ротації підвищену зарплату та не гарантує ніяких пільг та компенсації на випадок нещасних випадків. Відтак ми закликаємо “вчителів” не їхати у відрядження в чужу країну, де тебе не чекають", - пишуть в ЦНС.
- 22 січня повідомлялося, що на тимчасово окупованій території Луганської області російська ФСБ доручила керівникам закладів освіти надати списки працівників, які отримали роботу до окупації 2014 року.
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