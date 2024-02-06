Ворог планував обміняти ув'язнених на ТОТ колаборантів на російських полонених

Про це свідчать документи, доступ до яких отримали активісти "Кібер спротиву", передає Центр національного спротиву.

"Активісти "Кібер спротиву" отримали доступ до масиву даних російської пенітенціарної служби на ТОТ Луганщини, з якого відомо про плани росіян обміняти ув’язнених колаборантів на своїх полонених", - йдеться в повідомленні.

Ці дані свідчать, що прокуратура Росії зверталася до начальника служби на тимчасово окупованих територіях, аби їй надали списки для ймовірного обміну ув’язнених колаборантів в Україну.

Окрім людей, які довгий час перебувають в ув’язненні, у переліку є й ті, про чий арешт не повідомляли офіційно.

"Цікаво, що в переліку серед тих, хто вже давно перебуває в закутках російських тюрем через внутрішні розборки окупантів, є й ті, про арешт яких офіційно не повідомлялось й недавнього часу вони офіційно були на свободі", - підкреслили в ЦНС.