РФ буде зараховувати "голоси" від загиблих, зниклих безвісти або полонених військових росіян, - ГУР
Міноборони РФ дозволило військовим, які беруть учать у так званій "СВО", брати участь у "виборах", не зʼявляючись на дільниці. Таким способом будуть зараховувати "голоси" загиблих, зниклих безвісти або полонених військових росіян
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
"Керівництво міноборони РФ дозволило військовослужбовцям, які беруть учать у так званій "СВО", голосувати за Путіна, навіть не зʼявляючись на "виборчі дільниці". Це значно полегшує "виборчим комісіям" завдання з фальсифікації результатів", - заявляє розвідка.
У відомстві зазначають, що згідно з останніми вказівками головного військово-політичного управління МО РФ критерії ідентифікації виборців з-поміж військовослужбовців спрощені настільки, що нема потреби для їхньої фізичної участі у голосуванні. А для підтвердження особи не потрібен паспорт чи військовий квиток – достатньо навіть фотокопії документів.
"Очевидно, що у такий спосіб російські "виборчі комісії" намагатимуться збільшити кількість виборців Путіна, залучивши до "голосування" так звані "мертві душі". Зокрема, до числа осіб, що "проголосували", поряд із наявними військовослужбовцями, планують додати також і тих, хто нещодавно загинув, зник безвісти або потрапив у полон", - пояснює ГУР.
Там додають, що якщо врахувати офіційні дані втрат окупантів на території України, то кількість тих, хто у такий спосіб "підтримає" Путіна може виявитися досить значною.
У розвідці наголошують, що Кремль здійснює цілий комплекс заходів для фіктивного проведення так званих "виборів президента РФ".
"Хоча усім очевидно, що ні сам факт цих виборів, ані їх результати не є засобом легітимізації путінського правління ні в Росії, та за її межами", - резюмували у відомстві.
- Британія в ОБСЄ заявила, що засуджує "вибори" президента РФ на тимчасово окупованих територіях України й ніколи не визнає їх результатів, зокрема, тому що вони суперечать Статуту ООН.
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