РФ буде зараховувати "голоси" від загиблих, зниклих безвісти або полонених військових росіян, - ГУР

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Керівництво міноборони РФ дозволило військовослужбовцям, які беруть учать у так званій "СВО", голосувати за Путіна, навіть не зʼявляючись на "виборчі дільниці". Це значно полегшує "виборчим комісіям" завдання з фальсифікації результатів", - заявляє розвідка.

У відомстві зазначають, що згідно з останніми вказівками головного військово-політичного управління МО РФ критерії ідентифікації виборців з-поміж військовослужбовців спрощені настільки, що нема потреби для їхньої фізичної участі у голосуванні. А для підтвердження особи не потрібен паспорт чи військовий квиток – достатньо навіть фотокопії документів.

"Очевидно, що у такий спосіб російські "виборчі комісії" намагатимуться збільшити кількість виборців Путіна, залучивши до "голосування" так звані "мертві душі". Зокрема, до числа осіб, що "проголосували", поряд із наявними військовослужбовцями, планують додати також і тих, хто нещодавно загинув, зник безвісти або потрапив у полон", - пояснює ГУР.

Там додають, що якщо врахувати офіційні дані втрат окупантів на території України, то кількість тих, хто у такий спосіб "підтримає" Путіна може виявитися досить значною.

У розвідці наголошують, що Кремль здійснює цілий комплекс заходів для фіктивного проведення так званих "виборів президента РФ".

"Хоча усім очевидно, що ні сам факт цих виборів, ані їх результати не є засобом легітимізації путінського правління ні в Росії, та за її межами", - резюмували у відомстві.