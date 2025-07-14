РФ будує захисні споруди на авіабазах після операції "Павутина", - ISW

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Згідно з даними української організації відкритої розвідки Frontelligence Insight, супутникові знімки, зроблені 7 липня, показують значні зміни на авіабазі Халіно в Курській області. Там було збудовано приблизно 10 укріплених бункерів із ґрунтовим покриттям, 12 бетонних споруд бункерного типу без ґрунтового покриття та вісім ангарних будівель на перонах.

Цю інформацію підтверджують супутникові знімки Planet Labs від 27 червня, на яких також видно укріплені ангари на цій же авіабазі.

Аналогічні зміни зафіксовано і на авіабазі Саки в окупованому Криму. Супутникові знімки від 9 липня показують будівництво двох бетонних бункерних споруд, а знімки Planet Labs від 7 липня – бетонні укриття для літаків.

Натомість на базі Джанкой в окупованому Криму Frontelligence не зафіксувала жодних будівельних робіт.

Згідно із супутниковими знімками Frontelligence від 9 липня, аа авіабазах Біла в Іркутській області та Оленя в Мурманській залишаються уламки знищених літаків після операції "Павутина".

"Російські чиновники та військові блогери звинувачують російське керівництво в тому, що воно не змогло захистити російську військову інфраструктуру від ударів українських безпілотників протягом усього періоду повномасштабного вторгнення Росії. Після трьох років війни Росія, можливо, починає будувати захисні споруди на своїх авіабазах у відповідь на операцію "Павутина"", - підсумували аналітики ISW.

Що відомо про операцію "Павутина"

1 червня 2025 року Служба безпеки України провела велику операцію під назвою "Павутина" зі знищення російської бомбардувальної авіації.

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Голова Служби безпеки України генерал-лейтенант Василь Малюк розкрив деталі історичної спецоперації "Павутина", у рамках якої було уражено понад 40 російських військових літаків.