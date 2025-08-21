РФ домагається права вето на гарантії безпеки для України: ISW проаналізував заяву Лаврова

Такого висновку дійшов Інститут вивчення війни (ISW), проаналізувавши нещодавню заяву міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова.

Експерти вважають, що Москва намагається нав’язати свої вимоги в переговорний процес, аби отримати можливість послабити обороноздатність України, обмеживши її військовий розвиток, співпрацю з партнерами та доступ до міжнародної допомоги. Раніше речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Росія не допустить присутності військ країн НАТО в Україні в межах гарантій безпеки.

Водночас європейські лідери підкреслили, що жодна мирна угода не може обмежувати українські Збройні Сили чи їхню співпрацю з іншими державами, а Росія не має права вето на вступ України до ЄС або НАТО.

Кремль фактично наполягає на поверненні до стамбульського формату 2022 року, який передбачав заборону Україні вступати до НАТО, обмеження її армії та залежність від російського вето на будь-яку військову допомогу. Тодішній проєкт трактував Росію як "гаранта безпеки", а не агресора, і фактично дозволяв Москві та її союзникам блокувати будь-яку міжнародну підтримку Києва в разі нової атаки, зазначили аналітики.

ISW наголосив, що Росія прагне залишити за собою можливість диктувати умови майбутньої безпеки України, позбавивши її права на самозахист і співпрацю з партнерами, тоді як Захід відкидає такі вимоги як неприйнятні.