Головна Війна з Росією РФ домагається права вето на гарантії безпеки для України: ISW проаналізував заяву Лаврова

РФ домагається права вето на гарантії безпеки для України: ISW проаналізував заяву Лаврова

Юлія Юліна
21 серпня, 2025 четвер
12:31
Війна з Росією Лавров

Кремль вимагає права вето на будь-які гарантії безпеки для України, намагаючись зірвати спільні зусилля США, Європи та Києва зі створення умов для тривалого миру

Зміст

Такого висновку дійшов Інститут вивчення війни (ISW), проаналізувавши нещодавню заяву міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова.

Експерти вважають, що Москва намагається нав’язати свої вимоги в переговорний процес, аби отримати можливість послабити обороноздатність України, обмеживши її військовий розвиток, співпрацю з партнерами та доступ до міжнародної допомоги. Раніше речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Росія не допустить присутності військ країн НАТО в Україні в межах гарантій безпеки.

Водночас європейські лідери підкреслили, що жодна мирна угода не може обмежувати українські Збройні Сили чи їхню співпрацю з іншими державами, а Росія не має права вето на вступ України до ЄС або НАТО.

Кремль фактично наполягає на поверненні до стамбульського формату 2022 року, який передбачав заборону Україні вступати до НАТО, обмеження її армії та залежність від російського вето на будь-яку військову допомогу. Тодішній проєкт трактував Росію як "гаранта безпеки", а не агресора, і фактично дозволяв Москві та її союзникам блокувати будь-яку міжнародну підтримку Києва в разі нової атаки, зазначили аналітики.

ISW наголосив, що Росія прагне залишити за собою можливість диктувати умови майбутньої безпеки України, позбавивши її права на самозахист і співпрацю з партнерами, тоді як Захід відкидає такі вимоги як неприйнятні.

  • Напередодні глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що гарантами безпеки для України мають стати Росія, Китай і Захід.
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, четвер
21 серпня
14:14
Юлія Свириденко
"Складний виклик": Свириденко про підвищення зарплат учителям
14:12
Оновлено
обстріл Львова
Комбінована атака РФ: у Мукачеві поцілили в завод Flex, є постраждалі, у Львові загинула людина
14:06
Верховна Рада
Рада ухвалила євроінтеграційний закон про професійну освіту
14:03
Ексклюзив
Разумков розкритикував внесення змін до митного кодексу, ухвалених Радою
14:01
OPINION
Вашингтонський спектакль
13:52
на фото Володимир Зеленський
Зеленський відреагував на заяву Лаврова про те, що Китай міг би стати гарантом безпеки для України
13:43
на фото Верховна Рада України
Нардепка Скороход пропонує Раді змінити адмінкордони Донецької та Луганської областей
13:29
Володимир Путін тисне руку посланнику президента США Дональда Трампа Стіву Віткоффу під час зустрічі в Санкт-Петербурзі 11 квітня 2025 року
Віткофф передав медаль від Путіна родині загиблого американця, який воював в Україні на боці РФ, – CNN
13:13
Аналітика
Як корпусна система починає працювати під Покровськом. Що далі?
13:12
Верховна Рада
Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про 50 тис. грн щомісяця для військових після полону
13:01
Оновлено
Вогонь, пожежа
ЗСУ уразили Новошахтинський завод нафтопродуктів у Ростовській області РФ та два інші ворожі об'єкти
12:40
Гурт "Цвіт Кульбаби" випустив кліп на пісню "Повернутись живим", в якому знялися українські воїни
12:38
РФ на Сумщині атакувала медиків шістьма дронами: знищено службовий автомобіль
12:31
військові ССО уразили рухомий склад із пально-мастильними матеріалами в Криму
Українські військові в окупованому Криму вразили рухомий склад із пально-мастильними матеріалами
12:25
Ексклюзив
нафта танкер корабель
Якщо санкції США щодо Індії будуть збережені, Росія втратить до $50 млрд із продажу нафти, - ексрадник президента Устенко
12:14
Війна з Росією, ЗСУ
Міноборони допустило до експлуатації в ЗСУ понад 25 моделей дронів-перехоплювачів
12:09
У новому епізоді "Південного парку" висміяли "маленький пеніс" Трампа та хабарі від Цукерберга
12:05
OPINION
Говорити про вибори, коли ракети летять на наші міста, — відверто нерозумно
12:02
Зеленський
Україна розпочне масове виробництво ракет "Фламінго" вже цьогоріч, – Зеленський
12:00
дощь, гроза, парасоля, негода
Грози, дощі, а подекуди зливи: синоптикиня Наталка Діденко розповіла про погоду 22 серпня
11:59
Ексклюзив
БПЛА, шахед, дрон
"Це перевірка на реакцію": майор запасу НГУ Гетьман про падіння "шахеда" у Польщі
11:34
Петр Павел
Президент Чехії Павел припустив імовірність відправки військ у межах можливої миротворчої місії в Україні
11:29
Володимир Зеленський
Зеленський: Україна не може відмовитися від НАТО в обмін на гарантії безпеки, бо нас туди не беруть
11:26
Оновлено
Безугла
Рада не підтримала відсторонення Безуглої від засідань
11:18
Володимир Зеленський виступає у Єврокомісії (Брюссель, 17.08.2025)
"Я був би задоволений": Зеленський висловився щодо проведення виборів в Україні
11:16
діти
Україна повернула з окупації п'ятьох українців, серед яких немовля
11:03
Огляд
світ, міжнародний огляд
Донбас – більше, ніж спірна територія, а німці сперечаються через свої "чоботи" в Україну. Акценти світових ЗМІ 21 серпня
11:03
КНДР, Північна Корея
Північна Корея має секретну військову базу, яка може становити загрозу для Східної Азії та США, - CSIS
10:53
НБУ оновив дизайн 20-гривневої банкноти: додано напис "Слава Україні!"
10:49
Ексклюзив
Ірина Фріз
Нардепка Фріз пояснила, чому досі не винесений на голосування законопроєкт про посаду військового омбудсмана
10:43
Інфографіка
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 21 серпня: скільки просять за євро та долар в обмінниках
10:38
Відключення електроенергії
Споживання електроенергії в Україні надалі зростає: ситуація в енергосистемі 21 серпня
10:30
таксі
Bolt, Uklon та Uber просять столичну владу дозволити поїздки в комендантську годину. У КМВА відповіли
10:24
Ексклюзив
Обстріли Донеччини посилюються, багато доріг укривають антидроновими сітками, - головред "Суспільне. Донбас" Крамченков
10:03
OPINION
... Інакше Трампу не потрапити до раю
10:01
Укрзалізниця попередила про затримку низки поїздів унаслідок нічної атаки РФ
09:41
ГУР ліквідувало російський катер з 5 членами екіпажу районі Залізного Порту
09:30
Новини компаній
Метилурацилова мазь 10% АТ "Лубнифарм" — проста дія, що допомагає відновлювати шкіру
09:23
ЗСУ, ППО
Сили ППО ліквідували 546 БПЛА і 31 ракету під час комбінованої нічної атаки РФ
09:09
Анонс
"Шахтар"
Боротьба за єврокубки: де та коли дивитись матчі "Динамо", "Шахтаря" і "Полісся"
Більше новин
