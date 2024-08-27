РФ має можливість запускати ракети з нового корабля у Каспію, - речник ВМС Плетенчук
Речник Військово-Морських Сил ЗСУ, капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук зазначив, що у Каспійському морі кораблі РФ почуваються у відносній безпеці
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Росіяни можуть завдавати вогневих ударів з акваторії Каспійського моря, але залишається питання в ефективності таких дій. Якщо з Чорного моря ракети типу "Калібр" перехоплюються, то з Каспійського моря часу на реагування ще більше. У цій зоні кораблі РФ почуваються у відносній безпеці", - зауважив Плетенчук.
За словами речника Військово-Морських Сил ЗСУ, запускати ракети з повітряного простору над Каспієм - це вже стала російська практика, тому що періодично виникають технічні складнощі з ракетами.
"Однак радіус дії дозволяє використовувати й цю акваторію. У росіян також був проєкт, що передбачає можливість запускати інші ракети з цієї зони. Цю інформацію ще потрібно детально вивчити, але в будь-якому разі технічно це можливо", - наголосив Плетенчук.
- Станом на ранок 27 серпня російська окупаційна армія тримає в Чорному морі одне судно, яке є носієм крилатих ракет "Калібр".
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