РФ має можливість запускати ракети з нового корабля у Каспію, - речник ВМС Плетенчук

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Росіяни можуть завдавати вогневих ударів з акваторії Каспійського моря, але залишається питання в ефективності таких дій. Якщо з Чорного моря ракети типу "Калібр" перехоплюються, то з Каспійського моря часу на реагування ще більше. У цій зоні кораблі РФ почуваються у відносній безпеці", - зауважив Плетенчук.

За словами речника Військово-Морських Сил ЗСУ, запускати ракети з повітряного простору над Каспієм - це вже стала російська практика, тому що періодично виникають технічні складнощі з ракетами.

"Однак радіус дії дозволяє використовувати й цю акваторію. У росіян також був проєкт, що передбачає можливість запускати інші ракети з цієї зони. Цю інформацію ще потрібно детально вивчити, але в будь-якому разі технічно це можливо", - наголосив Плетенчук.