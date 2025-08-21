РФ на Сумщині атакувала медиків шістьма дронами: знищено службовий автомобіль

Про це 21 серпня повідомила пресслужба МОЗ.

"Автомобіль однієї з лікарень Шосткинського району (Сумщина), що використовувався для виїзної роботи та надання паліативної допомоги, був прицільно атакований шістьма російськими дронами", - йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що медики дивом не постраждали: у момент нападу медичний працівник перебував у пацієнта, а водій — біля під’їзду.

Водночас службовий автомобіль унаслідок атаки було знищено повністю.

Також пошкоджень зазнали вікна сусідньої будівлі.