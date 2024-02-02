РФ не припиняє енергетичний терор, об'єкти критичної інфраструктури залишаються для них пріоритетом, - Гуменюк
Попри досить помірну зиму, Росія не припиняє енергетичного терору, а Об'єкти критичної інфраструктури залишаються пріоритетними цілями окупантів
Про це повідомила керівник об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.
"Попри те, що у нас наразі на півдні України досить помірна зима, ворог все одно не припиняє енергетичного терору. Об'єкти критичної інфраструктури залишаються для нього пріоритетом", - наголосила вона.
За її словами, росіяни знаходяться у такому собі творчому пошуку нової тактики і виходять з тих можливостей, які у них є.
"Зокрема, наша бойова робота, до прикладу, по лівобережжю Херсонщини, призвела до втрати чергового пункту боєпостачання. У зв'язку з цим бачимо зниження кількості артилерійських обстрілів. Росіяни починають вишукувати інші способи, якими можуть завдати ударів по наших потужностях", - розповіла речниця.
- Російський агресор вночі на 2 лютого запустив ударні безпілотники на південь України. На Дніпропетровщині є пошкодження критичної інфраструктури, сили ППО працювали в Кропивницькому.
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