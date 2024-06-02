РФ обстріляла з РСЗВ об'єкти інфраструктури в районі Шостки на Сумщині
У неділю, 2 червня, росіяни обстріляли з РСЗВ об'єкти інфраструктури Шосткинського району Сумської області
Про це повідомляє Сумська ОВА.
Після обстрілу об'єктів інфраструктури Шосткинського району на місці працюють всі необхідні служби.
Згідно з інформацією Сумської ОВА, попередньо, люди не постраждали.
Наслідки атаки уточнюються.
- Російський ворог у ніч проти 11 квітня обстріляв об'єкти критичної інфраструктури у 5 регіонах України. Унаслідок цього є серйозні пошкодження обладнання.
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