Росіяни атакували об'єкти критичної інфраструктури у 4 областях: є серйозні пошкодження
Російський ворог у ніч проти 11 квітня обстріляв об'єкти критичної інфраструктури у 4 регіонах України. Унаслідок цього є серйозні пошкодження обладнання
Про це повідомляє міністр енергетики України Герман Галущенко.
"Ворог знову атакує нашу енергетичну інфраструктуру! Атаковані об’єкти генерації та системи передачі у Харківській, Запорізькій, Львівській, Київській областях", - заявив міністр і додав, що енергетики вже працюють над усуненням наслідків.
Натомість ДТЕК повідомляє, що Росія атакувала дві теплоелектростанції компанії. Унаслідок цього серйозно пошкоджено обладнання підприємств.
"Після закінчення атаки енергетики оперативно почали ліквідацію наслідків та відновлення роботи обладнання. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих", - додали в ДТЕК.
- У ніч на 11 квітня росіяни здійснили масовану повітряну атаку території України.
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